Служба безопасности Украины впервые признала свою причастность к подрыву Крымского моста в октябре прошлого года. Глава СБУ Василий Малюк в ходе национального телемарафона назвал атаку на мост «одной из наших [спецслужбы] реализаций».
Малюк добавил, что СБУ проводит много спецопераций. «О каких-то мы пока не рассказываем, о каких-то вообще не расскажем», – сказал он.
В начале июля замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала удар по Крымскому мосту успехом украинской армии. До того Киев отрицал свое участие в подрыве моста. Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября 2022 года заявил, что Украина не была заинтересована в атаке. «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», – сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV.
При этом украинские власти неоднократно заявляли, что считают мост легитимной военной целью, поскольку по нему в аннексированный Крым перевозятся в том числе живая сила и боевая техника российской армии.
После новой атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля, когда он был частично поврежден, Зеленский назвал мост «военной целью, которую необходимо нейтрализовать». Однако в Киеве прямо не подтверждали, что взрывы были организованы Украиной. Источники нескольких медиа сообщили, что атака была организована совместно СБУ и ВСУ.
- Первый взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, груженный топливом. Погибли несколько человек. Через несколько дней ФСБ России отчиталась о задержании подозреваемых во взрыве.