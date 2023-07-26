Служба безопасности Украины впервые признала свою причастность к подрыву Крымского моста в октябре прошлого года. Глава СБУ Василий Малюк в ходе национального телемарафона назвал атаку на мост «одной из наших [спецслужбы] реализаций».

Малюк добавил, что СБУ проводит много спецопераций. «О каких-то мы пока не рассказываем, о каких-то вообще не расскажем», – сказал он.

В начале июля замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала удар по Крымскому мосту успехом украинской армии. До того Киев отрицал свое участие в подрыве моста. Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября 2022 года заявил, что Украина не была заинтересована в атаке. «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», – сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV.

При этом украинские власти неоднократно заявляли, что считают мост легитимной военной целью, поскольку по нему в аннексированный Крым перевозятся в том числе живая сила и боевая техника российской армии.

После новой атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля, когда он был частично поврежден, Зеленский назвал мост «военной целью, которую необходимо нейтрализовать». Однако в Киеве прямо не подтверждали, что взрывы были организованы Украиной. Источники нескольких медиа сообщили, что атака была организована совместно СБУ и ВСУ.