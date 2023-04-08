Северная Корея вновь испытала подводный беспилотник

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили заявил, что Азербайджан и Грузия играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

«Конечно, дружеские отношения между нами и сотрудничество в этой сфере являются большим вкладом и в энергетическую безопасность Европы. Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы и эта роль постепенно растет. Экспорт природного газа из Азербайджана в направлении Европы с каждым годом растет. В целом, в этом году Азербайджан экспортирует на мировые рынки 24,5 млрд кубометров газа, и эта цифра год от года растет», – сказал Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному в прошлом году с Европейским Союзом, Азербайджан к 2027 году должен выйти на поставки газа в Европу в объеме 20 млрд кубометров в год. Алиев в этой связи выразил уверенность, что «мы достигнем этой цифры».

Алиев также подчеркнул, что, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, вопрос энергетической безопасности для всех стран выходит на передний план.

Он добавил, что Баку и Тбилиси начали работу по новым направлениям энергетического сотрудничества. Это, в частности, касается «зеленой энергии». Алиев отметил, что в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали важное соглашение, а в феврале 2023 года в Баку состоялось первое заседание руководящего комитета проекта «зеленой» энергии.

«Это – широкомасштабный проект (поставки электроэнергии в Европу – ред.) и, конечно же, его успешная реализация станет возможной благодаря совместной деятельности всех четырех стран. В то же время, как вам известно, Европейский Союз также придает этому проекту очень большое значение. Неслучайно, что в церемонии подписания приняла участие и президент Европейской комиссии», – подчеркнул он.

Алиев также коснулся деятельности компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), заявив, что она «многие годы успешно функционирует в Грузии».