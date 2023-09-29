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Северные страны вводят постоянный контроль за въездом машин из РФ

Финляндия ввела круглосуточный контроль на своей границе с Норвегией, чтобы помешать въезду автомобилей с российскими номерами. Запрет на их въезд Хельсинки ввел с 16 сентября, но машины из России могли проникать в Финляндию через еще впускающую их Норвегию.

Ранее въезд автомобилей с российскими номерами запретили Латвия, Эстония и Литва. Вильнюс сделал исключение для автомобилей, направляющихся в или из Калининграда. Вместе с Финляндией с 16 октября к запрету присоединилась и Польша.

Таким образом, сейчас единственной страной Евросоюза, у которой есть сухопутная граница с Россией и которая продолжает принимать российские машины, остается Норвегия. Однако уже въехавшие автомобили могли перемещаться между европейскими странами благодаря практически отсутствующему между ними погранконтролю.

Норвегия также вводит запрет на въезд зарегистрированных в России легковых машин с 3 октября. После этой даты российские автовладельцы окажутся полностью лишены возможности въезжать в Евросоюз на своих авто.

  • 8 сентября Еврокомиссия разъяснила порядок применения санкций, согласно которым таможня стран Евросоюза имеет право не пропускать на территорию блока товары из России, импорт которых запрещен, в том числе автомобили и личные вещи россиян.
  • Спустя несколько дней были опубликованы уточнения, согласно которым таможенные органы должны обращать внимание прежде всего на автомобили.

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