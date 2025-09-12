СГБ Грузии заявила о возможной связи гексогена из Украины с грузинскими выборами

В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии провели брифинг по делу о гексогене, который, по данным ведомства, обнаружили в автомобиле, следовавшем из Украины.

В СГБ заявили, что проверяют версию о возможной связи между ввозом в Грузию 2,4 кг взрывчатого вещества и выборами 4 октября, а также с планами, анонсированными «радикальными группами».

На брифинге СГБ 12 сентября сообщили, что в течение полутора суток после задержания обвиняемых были проведены дополнительные следственные и оперативные мероприятия.

«Установлено, что водителю грузового автомобиля марки Mercedes на территории Украины передали взрывчатое вещество сотрудники украинских спецслужб, так называемой «СБУ» (Служба безопасности Украины. – ред.)», – заявил представитель ведомства.

По утверждению СГБ, несмотря на то что задержанный в своих показаниях указывает на окончательное назначение взрывчатки – «она должна была попасть в Российскую Федерацию и, по его словам, должна была быть устроена так называемая «Паутина-2», – в материалах расследования и других оперативных данных на данном этапе фигурирует только одна конечная локация: жилой дом в тбилисском районе Авлабари.

Как пояснили в СГБ, публикация части информации важна «для превентивной безопасности страны».

4 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Часть оппозиции, в том числе задержанный накануне оппозиционер Леван Хабеишвили, анонсирует на этот день «мирное свержение власти» в стране.