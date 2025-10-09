СГБ: в квартире задержанного по делу «о гексогене» были изъяты деньги, микросхемы и документы

Служба государственной безопасности Грузии заявляет, что обвиняемый по делу «о Гексогене» гражданин Украины Денис Журавлёв арендовал в Тбилиси «конспиративную квартиру», из которой были изъяты «компьютерные микросхемы, документы и денежные средства». Ведомство уточняет, что обыск был проведён в тбилисском районе Глдани.

11 сентября в связи с ввозом в Грузию гексогена, входящего в состав тротила, были задержаны двое граждан Украины:

Денис Журавлев проживал в Одессе. Родился 23 сентября 1979 года. Виновным себя не признает.

Михаил Скрупский проживал в городе Хмельницкий. Родился 20 сентября 1975 года.

11 сентября Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины и изъятии 2,4 кг взрывчатого вещества «гексоген». В СГБ заявили, что проверяют версию о возможной связи между ввозом в Грузию взрывчатого вещества и выборами 4 октября, а также с планами, анонсированными тогда «радикальными группами».

Согласно обвинительному заключению, грузовиком управлял Михаил Скрупский, который, въехав в Грузию, передал гексоген Денису Журавлову.

«Они хотели заставить меня признаться в том, в чём меня обвиняют», — заявил Денис Журавлов на судебном заседании 12 сентября. В тот же день оба гражданина Украины были заключены под стражу в качестве меры пресечения.

Дело возбуждено по двум статьям УК: статья 236 – незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и статья 260 – хранение наркотических средств.