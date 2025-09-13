Обвиняемые по «делу о гексогене» отправлены в предварительное заключение

Граждане Украины, задержанные по обвинению во ввозе в Грузию взрывчатого вещества «гексоген», были отправлены в предварительное заключение. Решение 12 сентября, приняла судья Тбилисского городского суда Эка Барбакадзе. Служба государственной безопасности заявляет, что «наряду с другими версиями расследует», существует ли связь между этим делом и «выборами 4 октября и анонсированными планами радикальных групп».

Обвиняемые в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ – граждане Украины Денис Шуравлов и Михаил Скрупский.

Денис Шуравлов проживал в Одессе. Родился 23 сентября 1979 года. Вину он не признаёт.

Михаил Скрупский проживал в городе Хмельницкий. Родился 20 сентября 1975 года. По информации адвоката Дареджан Барбакадзе, Скрупский последние восемь лет работал в транспортной компании и регулярно ездил из Украины в Грузию.

Скрупский признал вину

Обоим предъявлены обвинения в приобретении и хранении взрывчатого вещества, Михаилу Скрупскому же предъявлены обвинения и по другим статьям, в том числе во ввозе и перевозке взрывчатого вещества. Его адвокат Дали Барбакадзе на судебном заседании заявила, что несмотря на то, что совершено тяжкое преступление и обвиняемый является гражданином другой страны, не было необходимости в заключении их под стражу:

«Ту информацию, которая ему была известна, он предоставил следствию. Можно сказать, что он сотрудничает со следствием и сообщает всё, что ему известно. Он признаёт те обвинения, которые ему предъявлены. Соответственно, и опасности уничтожения доказательств не существует. Он не был ранее судим. В течение 8 лет приезжал в Грузию. Ему было неизвестно, какое именно вещество ему передали, но поскольку он управлял автомобилем, он признаёт себя виновным по предъявленному обвинению», — заявила адвокат.

Дали Барбакадзе ходатайствовала об освобождении под залог и отметила, что семья обвиняемого готова выплатить сумму залога.

Шуравлов: «Хотели заставить меня признаться»

Прокурор по делу Элизбар Гозалишвили на судебном заседании заявил, что Денис Шуравлов «в невыясненных обстоятельствах» приобрёл «крупное количество наркотического средства» и хранил его в гостиничном номере. Речь идёт о 4,167 граммах кокаина. Шуравлов также получил от Скрупского «вещество, содержащее взрывчатое вещество», говорит прокурор.

Денис Шуравлов, в отличие от второго обвиняемого, вину не признаёт:

«Хотели заставить меня признаться в том, в чём меня обвиняют», — сказал он на судебном заседании.

Судья, по согласованию со сторонами, назначил дату следующего заседания: 3 ноября, 12:00.

Прокурор не ответил на вопросы журналистов о распространённой провластными СМИ информации о том, что в этом деле фигурирует бывший высокопоставленный чиновник времён правления «Единого национального движения» Бачо Ахалая. Когда он выходил из здания суда, журналисты телеканалов «Пирвели» и «Формула» задали ему этот вопрос, однако прокурор быстрым шагом направился к автомобилю и на вопросы не ответил.

Между тем, сам экс-министр обороны Бачо Ахалая в комментарии грузинской службе Радио Свобода назвал распространённую информацию «полным абсурдом и ложью»:

«Вся эта история – поразительная ложь. Абсолютное безумие. Я нахожусь дома на улице Шавишвили и не выходил отсюда с тех пор, как приехал. Здесь живёт мой 13-летний сын, что ещё сказать? Кроме того, если есть кто-то из «Единого национального движения», кто не имел контактов с Украиной, так это я. У меня есть аргументы, почему не имел (контактов): во-первых, я 10 лет сидел в тюрьме и всего третий год, как я на свободе», — заявил Ахалая.

11 сентября Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины и изъятии 2,4 кг взрывчатого вещества «гексоген». В СГБ заявили, что проверяют версию о возможной связи между ввозом в Грузию 2,4 кг взрывчатого вещества и выборами 4 октября, а также с планами, анонсированными «радикальными группами».