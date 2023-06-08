Шойгу заявил об отбитом наступлении, Украина - о локальных боях

Украинские силы ведут локальные бои на Запорожском направлении, стремясь выйти на более выгодные рубежи на будущее. Об этом заявил в четверг представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Более подробных сведений он не привёл.

Российские провоенные блогеры с минувшей ночи сообщают об ожесточённых боях и наступлении крупных украинских сил южнее города Орехов в направлении подконтрольного России города Токмак. Утверждается, что украинские силы несут большие потери, в том числе в бронетехнике.

Днём в четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что пресечена попытка вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону на запорожском направлении. По утверждениям Шойгу, «на всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошёл». Российский министр утверждает, что Украина потеряла 945 человек и более 30 танков. О российских потерях в этот раз Шойгу не сказал.

Российский министр уже во второй раз за последнюю неделю выступил с заявлением об отражении украинского наступления. В прошлый раз он называл ещё более впечатляющие цифры украинских потерь – более 3 тысяч украинских военных и сотни единиц бронетехники, включая восемь танков «Леопард».

Каких-либо независимых подтверждений таких больших потерь и самих попыток крупного наступления нет. Российские провоенные телеграм-каналы публикуют фото и видео, на которых видна подбитая техника, как утверждается, украинская, однако неясно, где и когда сделана эта съёмка. В частности, нет документального подтверждения потери Украиной хотя бы одного «Леопарда».

Украинское командование обычно воздерживается от информации об активных действиях своих войск. Ряд комментаторов называют нынешние операции украинских сил в Запорожской области разведкой боем. В условиях активных боевых действий независимо подтвердить утверждения сторон весьма затруднительно.

ABC News со ссылкой на двух неназванных представителей украинских властей сообщает, что наступление Украины, о подготовке к которому говорилось последние месяцы, уже началось. Официально представители украинского руководства говорят, что о начале наступления говорить пока рано. Президент Владимир Зеленский заявил, в частности, что, когда оно начнётся, это «все увидят».