Шойгу заявил о взятии под контроль Луганской области «в ближайшее время»

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу заявил, что российские военные близки к взятию под контроль всей территории Луганской области Украины. По его словам, "близится к завершению освобождение Луганской народной республики".

В последние дни идут ожесточённые бои в районе города Северодонецк, российские войска также наступают в районе города Попасная. Сообщается о больших разрушениях и жертвах среди мирного населения. Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай опубликовал фотографии города Рубежное, недавно перешедшего под контроль российских войск и сепаратистов. По его словам, "Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно". На фотографиях видны разрушенные и полуразрушенные здания. Гайдай не привёл оценок жертв среди мирных жителей, отметив, что остающиеся в городе жители стали "заложниками".

Сейчас российские войска контролируют примерно 90 процентов территории Луганской области. Американские специалисты из ISW ранее писали, что взятие Северодонецка - главная задача российских войск на ближайшее время после того, как провалился план широкого охвата всей группировки украинских войск в Донбассе.

Шойгу также заявил, что в Мариуполе на юге Донецкой области, бои за который шли почти три месяца, сдались в плен 1908 украинских военных, находившихся на заводе "Азовсталь". Украинская сторона называет происходящее "эвакуацией", утверждая, что впоследствии военные будут обменяны на российских пленных. Российская сторона об обмене не говорит. Красный крест и Human Right Watch называет вывезенных с "Азовстали" украинских военных пленными. Они доставляются на территорию, подконтрольную сепаратистам "ДНР", а некоторые - и на территорию России.

Командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко в видеообращении заявил, что Украина перед выходом бойцов с "Азовстали" поставила ряд условий. "Удалось эвакуировать гражданских, тяжелораненые получили необходимую помощь - их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию. Относительно погибших героев - процесс продолжается. И надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих героев", - сказал Прокопенко. По его словам, оборона Мариуполя прекращена по приказу командования, чтобы сохранить жизни бойцов.

Российский министр обороны также заявил, что в связи с укреплением и возможным расширением НАТО в Западном военном округе до конца года будут созданы 12 новых частей и подразделений. Это первая конкретная мера, о которой объявили российские власти в связи с возможным вступлением в НАТО Финляндии и Швеции.