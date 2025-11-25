СМИ: Министр армии США встретился в Абу-Даби с российской делегацией

Министр армии США Дэниел Дрисколл находится в Абу-Даби, где он встретился с российскими официальными лицами. Переговоры продолжались несколько часов, сообщил во вторник телеканал CBS со ссылкой на двух американских чиновников и два дипломатических источника.

Один из американских источников CBS News сказал, что в течение дня Дрисколл планирует встретиться с представителями России снова, чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров.

Кто ещё входит в состав американской делегации в Абу-Даби, неясно. Встречи проходят на фоне активизации усилий президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня в почти четырёхлетней российско-украинской войне, отмечает телеканал.

О встрече Дэниела Дрисколла с российскими представителями в Абу-Даби сообщает и Reuters со ссылкой на одного из американских чиновников. Собеседник агентства добавил, что министр во время своего визита в Объединённые Арабские Эмираты также должен был встретиться с украинскими официальными лицами.

На просьбу подтвердить сообщение, что в Абу-Даби проходит встреча российских и американских представителей, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам: «У нас нет никаких новаций. СМИ

пишут очень много всего».

В минувшие выходные Дрисколл, а также госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер участвовали в переговорах в Женеве с делегацией Украины. В Швейцарию для обсуждения приехали и представили европейских стран-союзниц Киева.

В Женеве США и Украина попытались сблизить позиции по плану прекращения войны, предложенному администрацией Трампа. В заявлении Белого дома по итогам встречи говорилось, что стороны подготовили обновлённую и уточнённую концепцию, которая полностью поддерживает суверенитет Украины и поможет обеспечить справедливый мир.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров написал во вторник в соцсетях, что украинская и американская делегация достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения о прекращении войны. По дальнейшим шагам Киев рассчитывает на поддержку европейских партнеров, написал Умеров.

Изначальный проект предложений Киев и его европейские союзники расценили как «список пожеланий Кремля». Высказывались опасения, что администрация Трампа может подтолкнуть Украину к подписанию мирного соглашения, сильно ориентированного на Москву. Reuters при это пишет, что мирный план из 28 пунктов застал врасплох и некоторых чиновников в правительства самих Соединённых Штатов.

На переговорах 23 ноября американские и украинские делегации обсудили среди прочего возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США уже на этой неделе. Но до сих пор чётких планов поездки нет. Как отметил во вторник Рустем Умеров, Киев ожидает организации визита Зеленского в США в ближайшую возможную дату в ноябре.

В Кремле во вторник вновь подчеркнули, что американский план по урегулированию в Украине, предполагаемые детали которого появились в СМИ на прошлой неделе, предметно не обсуждался с российской стороной. «Это набросок американской стороны, который был нам передан», - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сведения о том, что глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев участвовал в разработке плана администрации Дональда Трампа по Украине. Одновременно Песков сказал, что проект Белого дома может стать очень хорошей основой для переговоров.