Солдата-срочника из Вологодской области освободили из плена в Украине

21-летнего солдата-срочника из города Сокол Вологодской области Даниила Воробьева освободили из украинского плена, сейчас он находится в России. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на мать военнослужащего Любовь Воробьеву. Её сын находился в плену с 27 февраля.

Воробьева рассказала, Даниил сам ей позвонил. Никто из родственников с ним ещё не виделся. Где он точно сейчас находится - она не знает. По её словам, сейчас семья ждет, когда с ними свяжутся российские военные.

До плена Воробьев служил в Наро-Фоминске в 423-м Ямпольском мотострелковом полку. В армию он ушёл 1 июня 2021 года. Контракт Воробьев не подписывал. 12 февраля он сообщил матери, что на две недели уезжает на учения. Ранее Комитет солдатских матерей сообщал о том, что российских срочников принудительно переводили на контрактную службу и отправляли на границу с Украиной на учения.

27 февраля матери Даниила Воробьёва позвонили из Украины и сказали, что её сын находится в плену. Вечером того же дня она смогла поговорить с ним по видеосвязи. Воробьёв подтвердил ей, что с ним всё в порядке – "его кормят и не обижают".