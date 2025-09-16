Сослан Наниев во второй раз возглавил югоосетинский Минздрав

Новым министром здравоохранения самопровозглашённой республики Южная Осетия назначен Сослан Наниев. Указ подписал югоосетинский лидер Алан Гаглоев.

«Ранее вы уже возглавляли министерство здравоохранения, имеете опыт работы в этой сфере, не переставали оказывать поддержку республике и её народу. Проблемы в сфере здравоохранения были и остаются, их нужно решать. <…> Легко не будет. Жду от вас полной отдачи: направление важное, перед вами стоит много задач», – цитирует Гаглоева его пресс-служба.

Сослан Наниев впервые был назначен главой Минздрава в мае 2021 года президентом Анатолием Бибиловым. В 2022 году, вскоре после инаугурации Алана Гаглоева, он был отправлен в отставку, что вызвало недовольство части югоосетинского общества и медицинских кругов.

В июне 2025 года Гаглоев уволил главу Минздрава Томаса Джигкаева. Хирург, работавший в российских клиниках, Джигкаев был назначен министром здравоохранения в октябре 2023 года. В апреле Гаглоев раскритиковал его «за халатное отношение к исполнению своих обязанностей».

Сегодня, представляя нового главу ведомства, Гаглоев отметил, что недавние кадровые перестановки в Республиканском многопрофильном медицинском центре также направлены на совершенствование сферы здравоохранения.

«Российская Федерация оказывает необходимую поддержку Министерству здравоохранения Республики Южная Осетия», – сказал он.

На последней встрече президентов Южной Осетии и России в мае этого года была достигнута договорённость, в рамках которой накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в дар Южной Осетии медицинского оборудования, передаёт агентство «Рес».