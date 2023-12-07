Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области, призвал россиян принять участие в выборах президента и проголосовать на них против Владимира Путина. Сообщение появилось в его социальных сетях.

«Любые выборы, даже самые фальшивые, — это время сомнений. Люди задумываются о том, кто у власти и зачем он там. Главная задача российской оппозиции, задача всех честных граждан — всеми силами ответить на эти сомнения. Агитировать. Объяснить, что 71-летний Путин, находящийся у власти 24 года, не должен оставаться еще на 6 лет. Он принесёт вред России. Он должен уйти», — говорится в блоге оппозиционного политика.

Совет Федерации назначил дату президентских выборов в России на 17 марта 2024 года на заседании в четверг. Дата голосования определяется федеральным законом, но распоряжение сенаторов даёт формальный старт предвыборной кампании. Изначально предполагалось, что документ будет выпущен 13 декабря, заявлял лидер КПРФ Геннадий Зюганов и источники нескольких СМИ.

Принятые в 2020 году поправки в российскую Конституцию позволяют выдвинуться на пятый срок действующему президенту Владимиру Путину. Ранее он заявлял, что расскажет о своих планах после официального назначения даты выборов.

Путин будет выдвинут на выборы, и Кремль рассчитывает на лёгкую победу, писали российские СМИ и мировые агентства со ссылкой на источники во внутриполитическом блоке Администрации президента. По данным «Медузы» и «Вёрстки», перед чиновниками поставлена задача обеспечить президенту больше 80 процентов голосов.

Кандидатуру, как ожидается, поддержат на предвыборных съездах парламентские партии «Справедливая Россия — За Правду» и «Единая Россия». Однако выдвинуться он может как самовыдвиженец, писал «Коммерсантъ».

Для самовыдвижения кандидату необходимо набрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, которые должны представлять все российские субъекты Федерации, включая территории Украины, об аннексии которых заявлял Кремль. Без подписей кандидатов на выборы могут выдвинуть партии, представленные в трети региональных парламентов или в Госдуме.

О своём намерении участвовать в выборах уже заявили Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналист из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть партия «Новые люди», сообщали в её пресс-службе.