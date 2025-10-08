Совет ООН по правам человека принял резолюцию «Сотрудничество с Грузией»

Совет ООН по правам человека в Женеве принял резолюцию по оккупированным территориям Грузии – «Сотрудничество с Грузией», сообщает грузинский МИД. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что резолюция, которую Грузия вносит с 2017 года и основной темой которой является «ситуация с правами человека на оккупированных территориях Грузии», впервые была принята консенсусом.

Совет ООН по правам человека вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ, заявляют в Министерстве иностранных дел Грузии. Кроме того, в документе «выражается серьёзная обеспокоенность различными формами дискриминации и нарушениями прав человека, совершёнными в отношении этнического грузинского населения в оккупированных Россией регионах Абхазия и Цхинвали».

Совет подчёркивает важность Женевских международных переговоров, начатых на основе Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

«Как и в прошлом году, в документе вновь отражена информация об оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона, а также решения Европейского суда по правам человека на 2021–2024 годы. Совет выражает обеспокоенность тем, что международным и региональным механизмам мониторинга соблюдения прав человека не разрешается доступ на оккупированные территории. В связи с этим Совет требует предоставить Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, а также международным и региональным механизмам по правам человека незамедлительный и беспрепятственный доступ в оккупированные регионы Абхазии и Цхинвали», — сообщают в МИД.

Резолюцию представил на заседании Совета ООН заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.