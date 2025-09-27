Спорная комиссия обратится в Конституционный суд для запрета политической деятельности ЕНД

Экс-министр юстиции и культуры, депутат от «Грузинской мечты» Теа Цулукиани в интервью Общественному вещателю заявила, что выводы созданной под её руководством спорной парламентской следственной комиссии, занимавшейся выявлением преступлений, совершённых во время нахождения ЕНД у власти, будут использованы в Конституционном суде для запрета политической деятельности «Национального движения» и его членов.

«Это не просто текст, в котором рассказываются разные истории и трагедии, которые режим Саакашвили обрушил на наших граждан и страну. Здесь приведены доказательства и факты. В частности, этим заключением подтверждается, что сила, которая управляла нашей страной 9 лет и сегодня находится в оппозиции, не имеет ресурса для того, чтобы измениться. У неё нет ни воли, ни способности. Соответственно, это та же самая сила, которая, вернувшись к власти, обещает нам как минимум то же самое, что делала в течение 9 лет, а, вероятно, даже худшее».

Цулукиани считает, что без запрета политической деятельности «Национального движения» и его членов «у страны не будет перспектив развития».

«„Грузинская мечта“ не сможет быть у власти вечно, и наш долг, наша работа и миссия заключаются в том, чтобы когда нам придётся уйти из власти, не 5 октября и не путём свержения, а посредством выборов, когда придёт это время на очередных выборах, к тому моменту было бы исключено, чтобы лица, описанные в заключении, имели шанс и риск вернуться к власти», — сказала депутат.

Временная комиссия начала работу в феврале 2025 года. Было проведено 46 заседаний, в ходе которых были опрошены 139 человек. Отчёт, подготовленный по итогам шести месяцев работы комиссии, объёмом 460 страниц (без приложений) состоит из пяти глав и более ста подразделов. Кроме того, список приложений занимает более десяти страниц.