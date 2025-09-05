Власти самопровозглашённой республики Южная Осетия пока не комментировали заключение «комиссии Цулукиани», которое содержит, в частности, оценки войны 2008 года. Однако государственное агентство «Рес», находящееся в ведомственном подчинении Комитета информации и печати, опубликовало материал под названием «Грузия официально признала ответственность за развязывание войны против Южной Осетии в 2008 году».
В публикации, в частности, указано, что «спустя 17 лет после полномасштабной военной агрессии Грузии против Южной Осетии и Российской Федерации в августе 2008 года в Тбилиси прозвучало признание, которого в Южной Осетии и России ждали все эти годы».
Авторы статьи считают, что отчет «не оставляет сомнений: агрессивную войну против мирного населения Южной Осетии развязало тогдашнее грузинское руководство во главе с Михаилом Саакашвили».
В материале отмечается, что Тея Цулукиани – «опытный юрист», ранее сотрудник Европейского суда по правам человека, а после возвращения в Грузию занимала посты министра юстиции, министра культуры и вице-премьера.
«Из видеозаписей работы комиссии видно, что допросы или беседы с интересующими комиссию лицами, причастными к преступлениям времён Саакашвили, (она) вела весьма профессионально и строго, если не сказать – жёстко», – говорится в публикации.
В статье приведены некоторые выводы комиссии: «грузинская армия оказалась втянутой в войну, которой руководили далёкие от военного дела политики; они, рассчитывая на помощь внешних сил и игнорируя мнение грузинских военных, предприняли наступление на город Цхинвали».
Заключение комиссии, считают авторы, «окончательно развенчивает миф, годами культивировавшийся на Западе, о «российской агрессии» – войну начала Грузия, и решение это было принято политиками, далекими от понимания военного дела и последствий своих действий».
В Цхинвали также обращают внимание на несколько других выводов комиссии: грузинские власти не эвакуировали мирное население из зоны предстоящих боевых действий; представители партии Саакашвили поддержали резолюцию ПАСЕ, «косвенно признав факт бомбардировки города и пытаясь переложить вину за возможные военные преступления на собственную армию».
«В любом случае, этот отчет является официальным и окончательным документом, подтверждающим правоту позиции Южной Осетии и России», – подчёркивают авторы публикации, добавляя, что «комиссия парламента Грузии оказалась честнее, чем западные политики, которые почти 20 лет повторяли мантру о якобы вине России и Южной Осетии в войне 2008 года».
- На сайте грузинского парламента опубликован 473-страничный отчёт следственной комиссии, созданной правящей партией «Грузинская мечта» для изучения деятельности правительства «Единого национального движения» в период президентства Михаила Саакашвили (2004–2012).
- В нем утверждается, что решения Саакашвили и его команды нанесли ущерб территориальной целостности и мирному процессу в стране — начиная с закрытия Эргнетского рынка и прекращения программ в Цхинвальском регионе, а в августе 2008 года «грузинская армия оказалась втянутой в войну, которой руководили далёкие от военного дела политики». «Они, рассчитывая на помощь внешних сил и игнорируя мнение грузинских военных, предприняли наступление на город Цхинвали и именно это поселение определили как основное направление боевых действий», – сказано в документе.
- Согласно отчёту, «в результате августовской войны 2008 года к 363 населённым пунктам, ранее оккупированным Россией в Цхинвальском регионе, добавились ещё 111 оккупированных населённых пунктов. Под российской оккупацией также оказалось Кодорское ущелье, до того находившееся под контролем центральной власти».
- От сотрудничества с «комиссией Цулукиани» отказались почти все представители грузинской оппозиции, из-за чего часть её лидеров оказалась в тюрьме. Они утверждают, что «Грузинская мечта» создала комиссию для расправы с политическими оппонентами. Правящая партия планирует обратиться в Конституционный суд с целью запрета партии Саакашвили и других оппозиционных сил в стране.
