США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,3 млрд долларов

Министерство обороны США в среду объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 1,3 млрд долларов. Речь идёт о поставках в рамках программы USAI, то есть о размещении заказов на производство оружия и боеприпасов для Украины, а не об их непосредственной поставке со складов Пентагона.

Как говорится в сообщении американского военного ведомства, в пакет входят, помимо прочего, четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS с боекомплектом, артиллерийские снаряды, ракеты для ПЗРК, беспилотные летательные аппараты, включая дроны-камикадзе Switchblade, топливозаправщики, тягачи, оборудования для защиты портов и гаваней и другие военные материалы и оборудование.

О предыдущем пакете военной помощи Украине США объявили 7 июля. В него впервые вошли кассетные боеприпасы. Впоследствии было объявлено, что они уже доставлены в Украину, но пока не было сообщений об их использовании на фронте.

Всего с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину США уже оказали этой стране военную помощь на сумму более 40 миллиардов долларов.