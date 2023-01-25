Президент США сообщил о поставке американских танков Украине

Соединенные Штаты передадут украинской армии 31 танк М1 «Абрамс» американского производства. Предположительно, поставка займет несколько месяцев. Об этом 25 января заявил президент США Джо Байден.

Байден сообщил, что утром в среду провел переговоры с главами Германии, Великобритании, Франции и Италии. Они продолжают быть едины в поддержке Украины и считают, что той требуется больше тяжелых вооружений, поскольку война принимает затяжной характер.

США также занимается обучением украинских военнослужащих использованию танков, которые будут поставлены странами НАТО, уточнил президент.

Байден выразил благодарность Германии за сегодняшнее решение разрешить отправку в Украину немецких танков «Леопард», и остальным странам, оказывающим Украине военную помощь. Таковых, по заявлению Байдена, сейчас около 50.

Президент США подчеркнул, что усилия стран-союзниц не представляют угрозы для России. Их цель - только остановка российской агрессии в Украине, и в этом «они будут непоколебимы», сказал он.