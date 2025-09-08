США призвали ЕС прекратить закупку газа в России в обмен на санкции

Европейские страны должны отказаться от закупок российской нефти и газа, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. Об этом в разговоре с Financial Times сообщил министр энергетики США Крис Райт.

Он подчеркнул, что доходы от экспорта энергоресурсов Россия может использовать для финансирования военной операции. По словам министра, в случае если Европа перестанет покупать российское топливо, это окажет положительное влияние и подтолкнёт США к более агрессивным санкциям.

В качестве альтернативы Райт предложил заменить российские энергоресурсы американским сжиженным природным газом, бензином и другими продуктами. По его словам, это позволит ЕС выполнить условия торгового соглашения с США, согласно которому европейские страны должны закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов до конца 2028 года.

США считают, что такой сценарий выгоден Европе и с экономической точки зрения.

Источники Associated Press ранее сообщали, что 8 сентября группа европейских чиновников во главе с представителем ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном отправится в Минфин США для обсуждения возможных мер экономического давления на Россию, в том числе новых санкций.

Вопрос ограничений ранее поднимался президентом США Дональдом Трампом на онлайн-встрече с европейскими лидерами 4 сентября. По её итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Москва продолжит уклоняться от конкретных мирных переговоров, США и Европа совместно введут дополнительные санкции, координируя действия в рамках первичных и вторичных мер.

Трамп в воскресенье утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он перейти ко «второму этапу» санкций в отношении России в связи с её войной против Украины.