США уничтожили наркосудно в Карибском море

Во вторник американские военные уничтожили в южной части Карибского моря быстроходный катер, на котором, как сообщил президент США Дональд Трамп, перевозилась крупная партия наркотиков.

По словам президента, на борту катера находилось 11 членов преступной группировки Трен-де-Агуа с грузом наркотиков, предназначенных для Соединенных Штатов. «Удар был нанесен когда террористы находились в нейтральных водах в процессе перевоза нелегальных наркотиков на пути в Соединенные Штаты», — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети. Группировка Трен-де-Арагуа была внесена Госдепартаментом в список террористических организаций. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что удар был нанес по «наркосудну, которое вышло из Венесуэлы».

Пентагон распространил видеосъемку инцидента.

Как подчеркивают комментаторы, эта акция резко отличается от традиционного подхода Соединенных Штатов, которые делали ставку на перехват наркотиков и преследованию членов наркокартелей в судебном порядке. Газета New York Times цитирует высокопоставленного представителя американской администрации, который говорит, что такие удары по плавсредствам наркокартелей будут наносится и в будущем. Сам президент Трамп назвал эту операцию предупреждением для тех, кто планирует поставки наркотиков в Америку.

В последние недели Пентагон направил в южную часть Карибского моря несколько боевых кораблей, на борту которых находится больше 4 тысяч морских пехотинцев. В июле президент Трамп подписал указ, позволяющий Пентагону применять военную силу против латиноамериканских наркокартелей, внесенных в феврале в список террористических организаций.

В июле министерство финансов США подвергло санкциям действующий на венесуэльско-колумбийской границе картель «Лос Солес» как глобальную террористическую организацию, возглавляемую лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, которого Соединенные Штаты и десятки других стран не признают в качестве законно избранного президента страны.