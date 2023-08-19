США, Япония и Южная Корея осудили линию Пекина в Южно-Китайском море

Администрация президента США Джо Байдена организовала саммит с лидерами государств – основных союзников Вашингтона в Азии. В Кэмп-Дэвид прибыли президент Южной Кореи Юн Сок Ель и премьер-министр Японии Фумио Кисида, чтобы вместе Байденом выразить единство перед лицом растущих угроз со стороны Китая и Северной Кореи, сообщил «Голос Америки».

На саммите в Кэмп-Дэвиде в пятницу Соединенные Штаты убедили Японию и Южную Корею использовать наиболее резкие формулировки для осуждения «опасных и агрессивных действий» Китая в Южно-Китайском море.

В совместном заявлении, (текстом которого на корейском языке располагает агентство Reuters), сказано, что три страны обязались своевременно консультироваться друг с другом в кризисных ситуациях и координировать свои ответные действия на региональные вызовы, провокации и угрозы, противоречащие общим интересам США, Японии и Южной Кореи.

«Что касается опасного и агрессивного поведения в поддержку незаконных морских претензий, свидетелями которых мы недавно стали со стороны Китайской Народной Республики в Южно-Китайском море, мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво в водах Индо-Тихоокеанского региона», - говорится в заявлении.

Стороны также заявили о своей приверженности ежегодно проводить трехсторонние военные учения. Они обязались в реальном времени информировать друг друга о северо-корейских ракетных запусках.

США, Япония и Южная Корея пообещали ежегодно проводить трехсторонние встречи своих лидеров.

Трое лидеров и далее будут поддерживать Киев и сохранять действие сильных, скоординированных санкций против Москвы. Одновременно стороны продолжат сокращать свою зависимость от российских энергоносителей.

Наблюдатели отмечают, что более сильные, чем ожидалось, формулировки в совместном заявлении были обращены к Китаю, и они, вероятно, могут привести к ответной реакции Пекина. Китай - жизненно важный торговый партнер и для Южной Кореи, и для Японии, обращает внимание агентство Reuters.

Вот высказывания каждого из трех лидеров в завершение встречи в Кэмп-Дэвиде:



«Наши страны будут сильнее, и мир будет безопаснее, если мы будем вместе», – сказал Байден, поблагодарив коллег за их «политическое мужество».



Юн сказал: «Наши три страны должны быть… едины, чтобы наша свобода не подвергалась угрозе или ущербу».



По словам Кисиды, встреча показала, что три страны «творят… новую историю, начиная с сегодняшнего дня».

Пекин уже предупредил, что укрепление связей США с Южной Кореей и Японией могут «усилить напряженность и конфронтацию в регионе».