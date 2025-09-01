Страны ШОС приняли итоговую декларацию без упоминания Украины

Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае. В документе закреплены принципы невмешательства во внутренние дела, неприменения силы и неприятия односторонних санкций.

Страны подтвердили готовность к совместной работе в сфере безопасности, включая риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и выразили намерение расширять военное сотрудничество.

Участники осудили удары США и Израиля по Ирану, подчеркнули недопустимость ущерба ядерным объектам, отвергли инициативу «евротройки» по восстановлению санкций Совбеза ООН против Тегерана.

В декларации также зафиксированы позиции против терроризма и «двойных стандартов в его оценке», в поддержку усилий по стабилизации Афганистана, а также за нераспространение ядерного оружия и сохранение космоса свободным от вооружений.

Среди других положений — признание права государств на регулирование интернета в своих границах, развитие сотрудничества в борьбе с наркотрафиком, а также решение объединить статусы «наблюдатель» и «партнёр по диалогу».

Украина в декларации не упоминается. По словам президента России Владимира Путина позиция России по украинскому конфликту «заключается в том, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой».

«Мы высоко ценим усилия Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — сказал Путин во время выступления на саммите ШОС.

Российский президент среди прочего в очередной раз заявил о необходимости устранить первопричины украинского кризиса и не допустить «втягивания» Украины в НАТО.

Сегодня Путин обсудил урегулирование российско-украинского кризиса с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. И Моди, И Эрдоган перед поездкой на саммит в Китай созванивались с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский рассказал, что в разговоре с премьером Индии подтвердил, что готов «к встрече с российским руководителем». Моди, по словам президента Украины, согласился передать от Киева «ответный сигнал» Москве.

После встречи с Путиным Моди написал, что разговор был отличным. Комментируя войну России против Украины, индийский премьер отметил, что необходимо найти способ как можно скорее положить конец конфликту и установить постоянный мир.

После встречи с Эрдоганом Путин назвал Анкару надёжным партнёром Москвы и упомянул о значительном вкладе Турции в урегулировании военного конфликта России с Украиной.

Киев заявления, сделанные на саммите ШОС, не комментировал. Владимир Зеленский неоднократно предлагал проведение встречи с Владимиром Путиным, но Кремль на встречу пока не согласился. При этом сам Путин допускал проведение переговоров с Зеленским в будущем.

На проведении саммита Зеленского и Путина настаивают США и европейские союзники Украины.