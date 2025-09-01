Пашинян и Эрдоган обсудили «шаги, направленные на углубление сотрудничества»

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В аппарате армянского премьера сообщили, что собеседники отметили важность шагов, направленных на установление стабильности и мира в регионе. Стороны «подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов для создания атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций», договорились о продолжении диалога.

Как заявили в администрации турецкого лидера, на встрече обсуждались турецко-армянские отношения «в свете шагов, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе».

Эрдоган заявил, что он «доволен прогрессом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и будет продолжать вносить вклад в этот процесс».

Турецкий лидер отметил, что «были рассмотрены шаги, направленные на углубление сотрудничества между Турцией и Арменией».

Встреча состоялась на фоне усилий по нормализации отношений в регионе Южного Кавказа и попыток урегулирования многолетних противоречий между Баку и Ереваном.

Напомним, что в июне Пашинян посетил Турцию с визитом, который в Ереване назвали историческим.

8 августа на совместной с президентом США Дональдом Трампом церемонии в Белом доме Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали договор о транспортном коридоре между Азербайджаном и входящей в его состав Нахичеванской автономной республикой, который пройдет по территории Армении. Транспортный коридор будет назван «Путь Трампа во имя международного мира и процветания».

Также был опубликован текст парафированного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В нём Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу, а также применения силы в отношении друг друга.