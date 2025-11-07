Суд арестовал обвинённую в организации группового насилия сторонницу «Грузинской мечты»

Тбилисский городской суд отправил под арест 54-летнюю Манану Гиоргобиани – сторонницу правящей партии «Грузинская мечта», обвиняемую в организации группового насилия. Прокурор не исключает, что преступление может быть квалифицировано как совершённое по этническому признаку и учтено судом как отягчающее обстоятельство.

По версии следствия, 2 ноября Гиоргобиани устроила конфликт в одном из тбилисских супермаркетов после того, как кассир отказался разменять купюру. Женщина начала оскорблять сотрудников, одному из них нанесла удар и пригрозила расправой. Позже она вернулась с группой из пяти человек, которые избили работников магазина и скрылись. Все участники нападения задержаны.

Пострадавшие – этнические азербайджанцы, родом из муниципалитетов Дманиси и Сагареджо. Один из них получил сотрясение мозга, врачи назначили ему месячный постельный режим. Семья пострадавшего утверждает, что нападение произошло на почве этнической вражды, рассказала грузинской службе Радио Свобода правозащитница Самира Байрамова. На видео, опубликованном МВД, слышно, как Гиоргобиани говорит кассиру: «Езжай в свою страну».

Перед тем как конвой вывел её из зала суда, Гиоргобиани выкрикнула: «Гелу Геладзе я сниму с должности вместе с Мамука Мдинарадзе, они подводят «Мечту» под удар, я этого не допущу». Геладзе возглавляет МВД Грузии, Мдинарадзе – Службу государственной безопасности.

По словам адвоката, Гиоргобиани была доставлена на заседание из психиатрического учреждения, где проходит экспертизу. Ей грозит до девяти лет лишения свободы.