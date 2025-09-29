Суд обязал Саакашвили и экс-главу его госохраны возвратить в бюджет 3,3 млн долларов

Тбилисский городской суд удовлетворил иск Министерства финансов и обязал третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего руководителя Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия возвратить в бюджет до 9 миллионов лари (около 3,3 млн долларов). Решение 29 сентября вынес судья Александр Гзиришвили.

Саакашвили и Джанашия осуждены по так называемому «делу о пиджаках» – за присвоение крупных сумм бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Адвокат Михаила Саакашвили, Бека Басилая, заявил:

«Всем понятно, что судебная система подчиняется указаниям Иванишвили. Говорят, что Саакашвили должен возместить расходы, например, за то, что принял в Грузии Дональда Трампа или возложил цветы на могилу Вацлава Гавела. Что это значит? Мы не раз видели выборочные, политически мотивированные, совершенно необоснованные решения по делам Саакашвили. Теперь к этому добавилось финансовое преследование – хотят внести его в реестр должников. Куда бы мы ни обжаловали, там нас ждут те же судьи».

12 марта 2025 года Тбилисский городской суд приговорил Михаила Саакашвили к 8 годам лишения свободы, а Теймуразу Джанашия назначил штраф в размере 300 тысяч лари. После этого Минфин подал гражданский иск о взыскании с осуждённых средств, сумма которых, по утверждению ведомства, достигает 9 миллионов лари.

29 сентября Апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты на приговор по «делу о пиджаках», а также встречную жалобу прокуратуры. Обвинение требует заменить штраф для Теймураза Джанашия реальным сроком лишения свободы.

Согласно ранее вынесенным приговорам, Михаил Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года. Сам он и его партия считают все приговоры политически мотивированными.