Сына экс-президента Ичкерии Анзора Масхадова госпитализировали во Франции 

Анзор Масхадов, сын бывшего президента непризнанной Ичкерии Аслана Масхадова, госпитализирован в больницу во Франции. Накануне он принял участие в пресс-конференции в Страсбурге, где в том числе обсуждалась война в Украине.

О госпитализации Масхадов сообщил на своей странице в фейсбуке. Он не уточнил, что стало причиной этого, а также свое текущее состояние и город, в котором находится. Известно лишь, что в больницу он обратился 1 июля.

При этом в сети распространяются сообщения со ссылкой на неназванный источник о том, что французские врачи подозревают, что Масхадова могли отравить. Однако источник Кавказ.Реалии, знакомый с ситуацией, опроверг эту информацию – по его словам, такого предположения у докторов не было.

Кавказ.Реалии пытается связаться с самим Анзором Масхадовым – на момент опубликования новости на сообщения и звонки корреспондента он пока не ответил.