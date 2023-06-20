Тбилиси и Баку возобновили обсуждение темы делимитации границ

Тбилиси и Баку в рамках очередных политических консультаций обсудили вопрос делимитации и демаркации грузино-азербайджанской государственной границы, а именно возможность проведения очередного заседания двусторонней государственной комиссии. Об этом сообщили в МИД Грузии.

О том, что стороны планируют обсудить тему делимитации и демаркации границы, ранее заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Формального обсуждения этих вопросов напрямую не будет, но неформально мы также просмотрим эти вопросы, обменяемся мнениями и, конечно же, поделимся определенными мнениями в связи с продолжением работы комиссии», – сказал Халафов.

Напомним, что протяженность государственной границы Грузии и Азербайджана составляет 446 км, а вдоль спорного участка границы расположен монастырский комплекс Давид-Гареджи.

В 2020 году, в преддверии парламентских выборов в Грузии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве заявили, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.

По делу были задержаны, а затем освобождены под залог экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. Рассмотрение дела в Тбилисском городском суде продолжается до сих пор.

Комментируя тему Давид-Гареджи, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили говорил, что Азербайджан – близкий и стратегический друг Грузии, а страной руководит «мудрый правитель, господин Алиев», с которым у него «очень хорошие отношения».

В конце 2020 года в Тбилиси заявили, что передали Баку новые карты по делимитации границ Азербайджана и Грузии. Речь идет, в частности, о картах, которые из России в Грузию привез бизнесмен Давид Хидашели.