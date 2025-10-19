Тбилисский суд арестовал 14 участников акции 4 октября

Судья Тбилисского городского суда Лела Каличенко оставила под стражей ещё 10 участников акции, состоявшейся 4 октября.

Под арестом останутся: Геннадий Келихашвили, Дато Гурцкая, Рамаз Джорбенадзе, Джандри Тиркия, Гия Толорая, Гури Жвания, Кахабер Квачантирадзе, Симон Махарадзе, Автандил Топчишвили и Михаил Толорая.

Им предъявлены обвинения в попытке группового захвата стратегического и особо важного объекта, а также в организации и участии в групповом насилии.

Восемь обвиняемых воспользовались правом на молчание, двое не признали предъявленные обвинения.

Ранее суд также арестовал четырёх других участников акции – Юрия Ломидзе, Давида Гиунашвили, Темура Курцикидзе и Георгия Талахадзе.

Ещё одна активистка, Мариам Меканцишвили, была освобождена под залог в 10 000 лари и покинула изолятор после его уплаты.

Заочно арестован бывший начальник отдела оперативно-плановой работы Департамента особых задач МВД Грузии, эмигрировавший в США Ираклий Шаишмелашвили.

Всего по делу акции 4 октября проходят 62 человека. Им инкриминируется попытка захвата стратегического объекта и участие в групповом насилии.

Акция 4 октября прошла в день местных выборов под лозунгом «мирного свержения власти». Участники сначала собрались на площади Свободы, затем направились к президентскому дворцу Орбелиани. Несколько демонстрантов прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, откуда их вытеснили полицейские.

Расследование ведётся по статьям по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии:

317: призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;

187: повреждение или уничтожение имущества;

222: попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;

225: организация, руководство или участие в групповых беспорядках.

Грузинский премьер и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявляет, что попытка «свержения власти» провалилась, а все причастные к ней будут строго наказаны.