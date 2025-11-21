Тбилисское сакребуло покидает его самый молодой член – спустя три недели после первого заседания

21-летний Лука Дзадзамия уходит из Тбилисского городского собрания. Информацию, распространённую 20 ноября в СМИ, подтвердил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По словам градоначальника, Дзадзамия покинул свой пост по собственному решению – он намерен продолжить работу в частном секторе.

«У меня была коммуникация с Лукой – это его личное решение. За последние месяцы этот молодой человек получил большое количество оскорблений, и он решил продолжить работу в частном секторе. Он сам даст необходимые разъяснения. Он – сторонник «Грузинской мечты», и это решение он принял, исходя из всех обстоятельств и интересов», – заявил Каладзе.

Отвечая на вопрос о том, связан ли его уход с участием в прошлых оппозиционных акциях, мэр Тбилиси отметил, что «непогрешимых людей не бывает».

«Лука Дзадзамия – молодой человек. Все мы ошибаемся. И вы, и я, и любой другой. Тем более когда человек молод. Он уже дал объяснение, что допустил ошибку, и разъяснил свои действия и свою нынешнюю позицию», – сказал Каладзе.

Лука Дзадзамия вошёл в тбилисское сакребуло по пропорциональному списку «Грузинской мечты». Ранее, в конце 2024 года, он участвовал в антиправительственных акциях, которые проходили после решения властей приостановить евроинтеграцию. После его появления в списке «Мечты» часть оппозиционных активистов заявляла, что он был «внедрён» в антиправительственный протест. Сам он говорил, что осознал свою ошибку и стал сторонником правящей партии.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоялись 4 октября в условиях бойкота крупных прозападных оппозиционных партий. Первое заседание тбилисского сакребуло прошло 30 октября. У партии «Грузинская мечта» там – 45 из 50 мандатов.