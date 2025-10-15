«Технический сбой» - СГБ о деле об отключении «Телеимеди»

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) опубликовала заявление о результатах расследования, начатого по статье «о саботаже» в связи с временным отключением трёх телеканалов, принадлежащих холдинговой компании «Телеимеди» («Имеди», «Маэстро» и «GDS»). Установлено, что «возникла техническая неисправность одного из внутренних электротехнических устройств телекомпании, из-за которой вещание было прервано на 45 минут», сообщают в СГБ.

«Согласно материалам расследования, состав преступления не установлен», - говорится в заявлении Службы государственной безопасности, «в случае получения аналогичного окончательного экспертного заключения расследование уголовного дела будет прекращено».

Служба государственной безопасности начала расследование 13 октября на основании обращения телекомпании «Имеди».

Вещание телеканалов, входящих в холдинг «Телеимеди», было прервано примерно на 45 минут. В «Имеди» заявили, что «телекомпания не исключает возможности преступного акта, совершенного против канала».