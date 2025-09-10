Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company к ООО «Кока-Кола Компании» из самопровозглашённой республики Южная Осетия.
На сайте Арбитражного суда указан адрес ответчика – «100001, Россия, г. Цхинвал, тупик Горького, д. 6». Неясно, фигурировал ли именно такой адрес в иске.
В 2010 году сообщалось, что Южной Осетии присвоен «международный» почтовый индекс 100001.
Как пишут российские СМИ, в том числе РИА Новости, заявление поступило в суд 8 сентября и пока не принято к рассмотрению. Предмет и основания исковых требований не уточняются.
Газета «Коммерсант» в марте сообщала, что российские торговые сети получили предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, которые производит зарегистрированное в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компании» в партнёрстве с российским ООО «ПКВ». По данным издания, этикетка продукции практически идентична оригинальной – об этом свидетельствовала презентация для ритейлеров.
В марте югоосетинский Таможенный комитет прокомментировал сообщения о поставках в Россию контрафактной продукции Coca-Cola.
«В последнее время в средствах массовой информации активно обсуждается тема массового ввоза в Российскую Федерацию напитков бренда Coca-Cola из Южной Осетии компанией Loca. В связи с этим сообщаем, что Таможенный комитет не располагает информацией о поставках указанной продукции», – заявили в пресс-службе ведомства.
При этом в комитете уточнили, что компания Loca не подавала экспортную декларацию при вывозе товаров с территории Южной Осетии, напрямую не опровергнув при этом сам факт поставок.
- Согласно информации Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен: он не требует обязательного использования, не подлежит продлению каждые десять лет и не утрачивает силу при неиспользовании.
- Компания The Coca-Cola Company основана в 1892 году, её штаб-квартира расположена в Атланте (штат Джорджия). В марте 2022 года она объявила о приостановке деятельности в России в связи с вторжением в Украину, а в июне – о прекращении продаж и производства газированных напитков под брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta на российском рынке. В конце июля российское подразделение Coca-Cola (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия») было переименовано в ООО «Мултон Партнерс» и запустило производство аналога Coca-Cola под брендом «Добрый Cola».
