Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company к ООО «Кока-Кола Компании» из самопровозглашённой республики Южная Осетия.

На сайте Арбитражного суда указан адрес ответчика – «100001, Россия, г. Цхинвал, тупик Горького, д. 6». Неясно, фигурировал ли именно такой адрес в иске.

В 2010 году сообщалось, что Южной Осетии присвоен «международный» почтовый индекс 100001.

Как пишут российские СМИ, в том числе РИА Новости, заявление поступило в суд 8 сентября и пока не принято к рассмотрению. Предмет и основания исковых требований не уточняются.

Газета «Коммерсант» в марте сообщала, что российские торговые сети получили предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, которые производит зарегистрированное в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компании» в партнёрстве с российским ООО «ПКВ». По данным издания, этикетка продукции практически идентична оригинальной – об этом свидетельствовала презентация для ритейлеров.

В марте югоосетинский Таможенный комитет прокомментировал сообщения о поставках в Россию контрафактной продукции Coca-Cola.

«В последнее время в средствах массовой информации активно обсуждается тема массового ввоза в Российскую Федерацию напитков бренда Coca-Cola из Южной Осетии компанией Loca. В связи с этим сообщаем, что Таможенный комитет не располагает информацией о поставках указанной продукции», – заявили в пресс-службе ведомства.

При этом в комитете уточнили, что компания Loca не подавала экспортную декларацию при вывозе товаров с территории Южной Осетии, напрямую не опровергнув при этом сам факт поставок.