Тихановская призвала белорусских военных «выгнать» российских

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская выступила с видеообращением в связи с последними событиями в России, которые российские власти назвали попыткой вооруженного мятежа.

Она призвала белорусов не вмешиваться в события ни на стороне Кремля, ни на стороне главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, поскольку ни одна из этих сил - «не друзья» Беларуси. При этом Тихановская отметила, что смута в России предоставляет шанс для того, чтобы Беларусь избавилась от зависимости от Москвы. Она обратилась к белорусской армии, призвав ее «выгнать» размещенных в стране российских военных. Также она выступила за то, чтобы перекрыть границы с Россией. «Если мы не воспользуемся этим шансом, Россия сделает с нами то же, что с Украиной», - сказала она, отметив, что «война пришла в Россию», и это стало следствием российского нападения на Украину в прошлом году.

С отдельным заявлением выступил полк Калиновского - белорусское вооруженное формирование, воюющее на стороне Украины. Представители полка назвали нынешние события «началом конца большой тирании» и призвали не участвовать в событиях в России, а готовиться к «сигналу» для поднятия восстания в Беларуси.

Светлана Тихановская находится за границей, в Беларуси ее заочно приговорили к длительным срокам заключения.

По сообщениям официальных белорусских СМИ, Александр Лукашенко утром в субботу обсуждал по телефону события в России с Владимиром Путиным.