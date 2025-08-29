Тина Бокучава призывает «восьмерку» отказаться «Федералистов»

Председатель партии «Единство – Национальное движение» Тина Бокучава требует от партии «Федералисты» отказаться от участия в формате т.н. «восьмёрки». Причиной тому стали публичные ответы лидера этой оппозиционной партии Тамар Черголеишвили на оскорбления в её адрес. В частности, она ответила на оскорбительные комментарии на странице одного из СМИ в Facebook (News.On.ge) ругательствами и нецензурной бранью. К ответам она прикрепила фотографии с детьми из профилей её «обидзчиков». За что оппозиционного политика подвергли критике.

Позже Тамар Черголеишвили извинилась:

«Вместо того, чтобы объясниться, я встала и резко ответила, прямо ссылаясь на их собственные фотографии в профилях как на грубую иллюстрацию того, что я хотела сказать, и за это прошу прощения».

Несмотря на публичные извинения в социальных сетях, председатель оппозиционной партии «Национальное движение» заявила, что «это совершенно неприемлемо и выходит за рамки любой политической и человеческой морали».

«Я лично никогда не буду иметь ничего общего с человеком, насильником малолетних, и с политиком, который является позором. Я призываю все остальные партии, входящие в восьмипартийный формат, которые объединились против российской спецоперации 4 октября, совместно принять единственно правильное в этом контексте решение о прекращении отношений с автором этого заявления», — заявила Тина Бокучава.

Между тем, Тамар Черголеишвили также ответила председателю ЕНД постом в соцсети.

«Непонятно, как они могут распустить «восьмёрку», если не участвуют в выборах… Скажу лишь одно: поведение «Национального движения» - с одной стороны, присутствие в «восьмёрке» Тики Бокучава, а с другой – постоянные нападки на «восьмёрку» со стороны крыла [Левана] Хабеишвили - уже сделало работу с «Национальным движением» невозможной… Промолчу о том, как жалко они пытаются воспользоваться моей ошибкой, за которую я, в отличие от их плаксивых лидеров, извинилась», — написала Черголеишвили в Facebook.

В так называемую «восьмёрку» входят партии, которые отказываются участвовать в выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 4 октября 2025 года.

Это: «Площадь Свободы», «Европейская Грузия», «Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Ахали», «Гирчи-Больше Свободы», «Дроа» и «Федералисты».