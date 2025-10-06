Трамп о предложении Путина по СНВ: «выглядит хорошей идеей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что высказанная недавно инициатива российского президента Владимира Путина о продлении на год действия основных ограничений, предусмотренных договором СНВ-3 о стратегических ядерных вооружениях, «выглядит хорошей идеей».

Трамп ответил на вопрос журналиста перед отлётом из Белого дома в воскресенье. Других подробностей он не привёл и, в частности, не сказал, будут ли США стремиться к продлению договора с Россией, срок которого истекает в феврале 2026 года.

Тему договора об СНВ Путин поднял на совещании с членами Совета безопасности 22 сентября. В Кремле не раз подчёрквали с тех пор, что пока не получали ответа американской стороны. При этом пресс-секретарь Трампа ещё в тот же день сказала, что президент в курсе предложения Путина.

Российский президент фактически дал понять, что к 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия договора, он вряд ли будет продлён. В то же время, по словам Путина, Россия не хочет «провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений» и попытается сохранить «на нынешнем этапе» сложившийся статус-кво. Для этого, по словам Путина, Москва берёт на себя обязательство «продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений» договора. Условием этого станет то, что США «будут действовать аналогичным образом». По истечении года в Москве примут решение о том, продолжат ли «добровольные самоограничения» в ядерной сфере.



Путин не сказал, что положения договора будут соблюдаться Россией в полном объёме. Он не сказал также о том, готова ли Россия заключить с США новый договор или продлить срок действия нынешнего.

Договор СНВ-3, заключённый в 2010 году (в 2021 срок его действия продлили на 5 лет) устанавливает ограничения на число развёрнутых носителей ядерного оружия и ядерных боеголовок, а также меры контроля.