Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний и переговорах с Россией

США «немедленно» начнут испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, заявил Дональд Трамп.

«У Соединённых Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Это было достигнуто, в том числе полным обновлением и модернизацией имеющихся вооружений, в ходе моего первого срока в должности. Из-за огромной разрушительной силы мне было жаль это делать, но у меня не было выбора! Россия на втором месте, а Китай — далеко на третьем, но он догонит нас в течение пяти лет», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США подчеркнул, что поручил Пентагону начать испытания «на равноправной основе».

Трамп также сообщил, что США уже ведут переговоры с Россией о денуклеаризации. «Денуклеаризация была бы великим делом, и США уже ведут такие переговоры с Россией. Если мы что-то предпримем, к нам присоединится Китай», — отметил президент.

Япония, в ответ на заявления Трампа, заявила, что продолжит политику «мира без ядерного оружия».

США не проводили ядерные испытания с 1992 года, Россия — с 1990-го, Китай — с 1996-го.

Ранее Владимир Путин объявил, что Россия провела испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными установками. В ответ Трамп заявил, что Путину «стоило бы заняться завершением войны, которая идет уже почти четыре года, а не испытаниями ракет».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» «ни в коей мере не являются ядерными».

«Мы надеемся, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание», — сказал Песков. Он также напомнил, что в мире действует мораторий на проведение ядерных испытаний.