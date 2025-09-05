Трамп: «Похоже, мы потеряли Индию и Россию»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в пятницу соцсети Truth Social фото лидеров Китая, Индии и России, снабдив его комментарием о том, что две державы оказались в сфере влияния Китая.

«Похоже, что мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокому и тёмному Китаю. Желаю им долгого и процветающего совместного будущего!» — написал Трамп.

На фото, сделанном, по всей видимости, в ходе недавнего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, китайский лидер Си Цзиньпин выходит из дверей с президентом России Владимиром Путиным, за ними идёт премьер-министр Индии Нарендра Моди.

СМИ ранее сообщали о конфликте между Трампом и Моди и о том, что индийский премьер перестал отвечать на звонки из Вашингтона. Соединённые Штаты недавно ввели для Индии дополнительные пошлины — в том числе в связи с закупками этой страной российской нефти. С Владимиром Путиным Трамп недавно встречался на Аляске, оба президента оценили итоги встречи как хорошие. Однако никакого прогресса по вопросу о завершении войны в Украине, которого добивается Трамп, достигнуто до сих пор не было. Трамп в последнее время неоднократно говорил, что «разочарован» Путиным.

Несколькими днями ранее президент США уже комментировал визит Путина в Китай. Он предположил, что Си Цзиньпин, Путин и руководитель КНДР, собравшиеся вместе на военном параде в Пекине, «строят заговор» против США. В Кремле это отвергли и предположили, что Трамп иронизирует.