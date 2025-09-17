Трамп рассказал о «вечной дружбе» с Алиевым и Пашиняном

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что гордится посредничеством в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.

«Для меня это большая честь – помочь урегулировать войну между Азербайджаном и Арменией и в то же время подружиться с двумя великими лидерами и мужчинами – президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Это будет вечной дружбой для меня, но что важнее – для Соединённых Штатов Америки», – заявил Трамп.

Премьер-министр Армении ответил на его публикацию, поблагодарив экс-президента за посредничество.

«Ещё раз благодарю вас, президент Дональд Трамп, за посредничество в достижении этого исторического соглашения с Азербайджаном, которое до сих пор никому не удавалось. Я подтверждаю свою приверженность дальнейшей институционализации мира и реализации TRIPP», – написал Пашинян.

8 августа на совместной с президентом США Дональдом Трампом церемонии в Белом доме Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали договор о транспортном коридоре (Trump Route for International Peace and Prosperity) между Азербайджаном и входящей в его состав Нахичеванской автономной республикой, который пройдет по территории Армении. Также был опубликован текст парафированного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В нём Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу, а также применения силы в отношении друг друга.



