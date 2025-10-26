Трамп: встречусь с Путиным, только если это принесёт сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным в том случае, если будет уверен, что эта встреча принесёт договорённости о мире в Украине. «Я не собираюсь понапрасну тратить время», - подчеркнул президент.

Трамп сказал об этом, общаясь с журналистами на борту президентского самолёта Air Force One на пути в Юго-Восточную Азию. Президент США также вновь подтвердил, что будет обсужать войну в Украине и возможность повлиять на Россию на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в будущий четверг. По словам Трампа, он намерен поговорить с китайским лидером об ограничении закупок нефти в России.

Трамп ответил на вопросы после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани и премьер-министром Катара. Встреча с лидерами этой страны состоялась на борту самолёта Трампа, когда он пристал в Катаре для дозаправки. Обсуждалось в том числе будущее сектора Газа. Катар был одним из посредников при достижения действующего соглашения о прекращении огня.

Трамп подчеркнул, что обсуждалась тема международных сил по поддержанию порядка в Газе. По словам президента США, Катар выразил готовность в случае необходимости принять участие в этой миссии.

Ранее на этой неделе президент США заявил об отмене планировавшейся встречи с президентом России в Будапеште. Он при этом отметил, что встреча может состояться в будущем. Владимир Путин сказал, что встреча скорее перенесена, а не отменена. Соединённые Штаты также ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Это произошло после того, как Москва фактически отвергла последнюю инициативу Трампа, с которой согласилась Украина - о прекращении огня по текущей линии фронта. При этом прибывший в США спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев продолжает утверждать, что дипломатическое разрешение конфликта стало ближе.