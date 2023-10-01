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Цветы, венки и автопробеги: в России вспоминали Евгения Пригожина

Новосибирск

1 октября - на сороковой день после гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области - в ряде городов России прошли неофициальные мероприятия в память о нем.

Не менее чем в трех городах прошли автопробеги с символикой ЧВК «Вагнер», а в примерно 20 городах России, Беларуси и аннексированного Крыма возникли так называемые народные мемориалы, куда приносят цветы и венки с символикой организации. Об этом пишет «Агентство». Фотографии и видео с мест, где вспоминают Пригожина, публикует телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

Как пишет «Агентство», мемориалы появились в Москве, Сочи, Абакане, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Хабаровске, Волгограде и других городах, а также белорусском Гомеле и аннексированном Севастополе. К мемориалу в Москве у церкви Максима Исповедника цветы возложили сотни людей. На могиле Пригожина в Петербурге прошел молебен.

Автопробеги прошли в Краснодарском крае, Новосибирске и Самаре.

Представитель ЧВК рассказал Сибирь.Реалии, что порядка 150 автомобилей проехало по Новосибирску. Автомобили направились на Гусинобродское кладбище, где захоронено более 300 наемников «Вагнера» и в их честь установлен монумент. Там состоялось возложение цветов и панихида. Собеседник издания подчеркнул, что никаких политических смыслов в мероприятие не вкладывалось, оно было посвящено только памяти Пригожина и других командиров ЧВК «Вагнер».

  • 23 августа в Тверской области упал частный самолет. По официальным данным, все десять человек, находившиеся на борту, погибли. Среди пассажиров были Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер»), а также другие командиры и наемники ЧВК «Вагнер». Похоронили Пригожин на Пороховском кладбище в Петербурге, а прощание прошло в закрытом формате. Погребение происходило без воинских почестей, несмотря на то, что бизнесмен имеет звание Героя России.
  • Что стало причиной катастрофы - неизвестно. Никаких официальных версий следствие не называло.
  • ЧВК «Вагнер» — российское неофициальное вооруженное формирование, созданное Евгением Пригожиным. Наемники ЧВК принимали активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в множественных военных преступлениях. Пригожин погиб спустя два месяца после попытки вооруженного мятежа, устроенного ЧВК «Вагнер».
  • На днях президент России Владимир Путин встретился с одним из бывших командиров «Вагнера» Дмитрием Трошевым и предложил ему продолжить курировать так называемых добровольцев, которые подчинялись бы Минобороны (против чего возражал Пригожин). Сохранится ли структура ЧВК «Вагнер», пока не ясно.

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