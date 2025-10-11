Турнир Trialeti Trophy завершился триумфом грузинских фигуристов

В Тбилиси завершился Trialeti Trophy – первый крупный международный турнир по фигурному катанию, прошедший в Грузии. Соревнование стало триумфом для грузинских спортсменов – они одержали победу во всех четырёх дисциплинах.

Результаты турнира

Мужчины

Ника Эгадзе (Грузия) – 261,02 Джейсон Браун (США) – 249,30 Томоки Хиваташи (США) – 237,11

Женщины

Анастасия Губанова (Грузия) – 203,69 Мария Сенюк (Израиль) – 185,80 Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 183,28

Танцы на льду

Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 203,39 Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 180,84 Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 178,09

Пары

Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 225,20 Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 208,28 Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 193,70

Ранее в Грузии не было ни одного катка, соответствующего требованиям для проведения международных соревнований. Однако в январе этого года в Тбилиси открылся Ледовый дворец – площадка размером 30 на 60 метров с трибунами на 700 зрителей и всей необходимой инфраструктурой.

«Это была мечта всей моей жизни, без преувеличения. Все говорили, что я сумасшедшая, но я была уверена, что привезу в нашу Грузию большое фигурное катание», – цитировали СМИ перед началом турнира главу Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.