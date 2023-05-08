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Турция отказалась передать Украине комплексы ПВО С-400
Анкара отказалась передать по просьбе Соединённых Штатов закупленные у России комплексы противовоздушной обороны С-400 Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова цитирует агентство «Анадолу».
По словам Чавушоглу, Турция посчитала предложения, связанные с С-400, противоречащими национальному суверенитету. Министр заявил, что ещё одним из предложений Вашингтона было передать управление комплексами США.
Турция заключила соглашение о поставках российских комплексов в 2017 году, сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. В 2019-м Анкара получила первый полк С-400. США выступали резко против сделки, администрация Дональда Трампа ввела санкции против Турции и исключили её из программы по производству истребителя нового поколения F-35.
Весной 2022 года агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что американские власти предложили Анкаре снятие санкций в ответ на передачу комплексов ПВО Украине. Киев регулярно требует от стран Запада усиления противовоздушной обороны страны, сообщалось, что Вашингтон запросил передачи российских комплексов ПВО от всех союзников, у которых они стоят на вооружении.
14 мая в Турции запланировано проведение президентских и парламентских выборов. Предвыборные опросы прогнозируют возможное поражение президенту Реджепу Эрдогану. Он несколько раз заявлял, что готов выступить посредником между Москвой и Киевом в украинской войне.
В Стамбуле в марте прошлого года проходила встреча российской и украинской делегаций, обсуждающих мирное соглашение. В то же время Турцию обвиняют в покупке сельхозтоваров, выращенных на захваченных Россией украинских территориях и в передаче санкционных товаров Москве.
Другие новости дня
Арахамия рассказал, почему не прилетел в Тбилиси на похороны Кикабидзе
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия говорит, что планировал прилететь в Тбилиси на похороны великого грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, но его предупредили, что при пересечении границы Грузии могут возникнуть проблемы.
«Я этого не знаю точно, но меня предупредили. Возможно, должны были возникнуть проблемы с пересечением границы, разразился бы большой скандал, и американцы попросили меня воздержаться. Я бы обязательно приехал. Я уверен, что после выборов это правительство больше не будет у власти в Грузии. Грузинский народ, вероятно, больше не будет терпеть такое правительство и будет либо новая власть, либо коалиция. Иванишвили во власти уже более десяти лет, и он не является ни королем, ни монархом, ни диктатором. Я уверен, что эта ситуация изменится. Но он делает все, в том числе и на законодательном уровне, чтобы сохранить власть. Я уверен, что грузинский народ даст ему должный ответ», – заявил он.
Глава фракции «Слуга народа» в интервью телеканалу «Мтавари» выразил уверенность, что в Грузии после выборов сменится правительство. При этом Арахамия в очередной раз опроверг слухи о том, что он идет в грузинскую политику.
Украина сообщила о сбитии 35 беспилотников, атаковавших Киев
Россия атаковала Киев дронами-камикадзе «Шахед» в ночь на 8 мая. Вооружённые силы Украины отчитались, что сбили все 35 из 35 дронов. Беспилотники были запущены со стороны аэродрома Сеща в Брянской области.
Сообщается, что в разных районах Киева в результате падения обломков есть разрушения. Пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Также в ночь на 8 мая российские вооружённые силы атаковали Одесскую область ракетами Х-22, выпущенными с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Сообщается, что было проведено восемь пусков из района мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму. По информации украинских военных, ракеты попали по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на побережье Чёрного моря.
4 мая Россия атаковала Киев и Одессу дронами-камикадзе. Тогда сообщалось, что ПВО украинской столицы сбили все беспилотники. В Одессе было уничтожено 12 из 15 дронов. Остальные ударили по общежитиям одного из учебных заведений города, в результате чего возник пожар. О пострадавших не сообщалось.
- В середине сентября прошлого года вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе «Шахед-136». Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части «М214 Герань-2». С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
- Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали. В ноябре Тегеран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
«Всемирный забег-2023» в Грузии: собранная сумма составила 160 тысяч лари
В Грузии состоялся марафон – «Всемирный забег-2023» (World Run-2023). Пальма первенства среди женщин - у полячки Доминики Стельмач (она пробежала 49 км). Среди мужчин лидером стал Леван Чохели (больше 55 км), а среди лиц с ограниченными возможностями – Нино Дарбаидзе (4,7 км). Победителям вручили символические подарки, сообщает SOVA.
В Фонд исследования травм спинного мозга из Грузии перечислят 160 000 лари (чуть больше 64 392 долларов) - столько удалось собрать участникам марафона.
По словам организаторов, при желании два победителя смогут принять участие в Wings for Life World Run в следующем году в любой из стран, при этом дорожные расходы покроют организаторы.
Забег стартовал в регионе Кахети на 10-м км трассы Телави-Кварели, у перекрестка курорта Лопота. В марафоне приняли участие 5300 желающих.
Марафон в Кахети проводится каждый год. С 2014 по 2022 год в Грузии были зарегистрированы 33 000 желающих поучаствовать в благотворительной акции.
- Всемирный забег «Крылья за жизнь» - благотворительный марафон, проводимый одновременно в нескольких странах. Принять участие могут профессиональные бегуны, любители и лица с ограниченными возможностями. У марафона нет стандартной финишной черты. По правилам забега, так называемая «финишная» машина трогается с места через 30 минут после старта и проезжает 15 км. Если автомобиль, движущийся к условной финишной черте, обгоняет вас, это означает, что вы выбываете из гонки. Выигрывает тот, кого автомобиль настигнет последним.
Осужденный за карикатуру на Лукашенко умер в колонии
Осужденный за карикатуру на Александра Лукашенко белорусский блогер Николай Климович умер в витебской колонии №3, сообщила Белорусская служба Радио Свобода. Причины смерти пока не известны, правозащитники пытаются их выяснить.
Климовича приговорили к одному году лишения свободы в феврале, признав виновным по статье о публичном оскорблении президента Республики Беларусь. Судья назначил реальный срок 61-летнему мужчине, несмотря на вторую группу инвалидности из-за сердечного заболевания.
Климовичу неоднократно становилось плохо с сердцем, когда он еще содержался под стражей. Задержали его в декабре 2022 года. Сам он заявлял журналистам, что реальной причиной преследования стали его «очень жесткая» проукраинская и антивоенная позиции.
Посол ЕС в Грузии: Получение статуса кандидата приблизит Грузию к членству в ЕС
Получение статуса кандидата приблизит Грузию к членству в ЕС. Об этом посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил на мероприятии, проходящем в рамках Дней Европы на площади Орбелиани, пишет SOVA.
Европейский дипломат обратился к присутствующим на грузинском языке и подчеркнул, что получение этого статуса – исторический шанс для Грузии стать членом «единой, безопасной и экономически сильной европейской семьи».
«Мы отмечаем День Европы, Грузия знакомится с европейской перспективой, это большой успех. Следующий этап - получение статуса кандидата, что приблизит Грузию к членству в ЕС. Эта цель поддерживается подавляющим большинством населения. Это исторический шанс стать членом единой, безопасной и экономически сильной европейской семьи. Я желаю Грузии успехов на этом пути», - подытожил дипломат.
Берлинский суд снял запрет на российские флаги на акции 9 мая
Административный суд Берлина разрешил демонстрировать российские флаги и символику 9 мая во время памятного мероприятия, запланированного перед мемориалом павшим советским воинам в Тиргартене. Ранее это запретила делать полиция.
Запрет полиции изначально касался как российских, так и украинских флагов у советских мемориалов 8 и 9 мая. В пятницу суд отменил запрет для украинской символики. Полиция не стала опротестовывать это решение.
В субботу 6 мая тот же суд в срочном порядке принял решение об отмене запрета и для российских флагов и символики, однако в применении только к одному мемориалу в районе Тиргартен на территории бывшего Западного Берлина.
Полиция обжаловала это решение в вышестоящем суде, приведя в качестве аргумента опасение открытых конфликтов между представителями российской и украинской диаспор в Берлине. В апелляции говорится о желании «обеспечить достойное поминовение солдат бывшей советской армии», - передает rbb.
Решение вышестоящего Высшего административного суда ожидается в воскресенье.
Александру Ленцову не удалось достичь успеха на переговорах с азербайджанской стороной
Вновь назначенному командующему Российского миротворческого контингента (РМК) в непризнанном Нагорном Карабахе Александру Ленцову не удалось достичь успеха на переговорах с азербайджанской стороной в Баку.
На этой неделе Ленцов отправился в Баку, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в регионе в связи с установкой Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре.
«По результатам обсуждений не удалось достичь договоренности о положительном изменении ситуации и восстановлении условий, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года», - написал на своей странице в Facebook в воскресенье госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.
Он отметил, что в ближайшее время планируется новая встреча, но не уточнил, где именно она пройдет.
23 апреля азербайджанские военные перекрыли мост через реку Хакари в начале Лачинского коридора, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом, установив там КПП, сообщает Радио Азатутюн.
Согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор, как и Нагорный Карабах, находится в зоне контроля российских миротворцев.
В Ереване и Степанакерте заявили, что установленный Азербайджаном блокпост уже де-юре установил блокаду Нагорного Карабаха, которая фактически началась в декабре прошлого года, когда группа называющих себя экологическими активистами азербайджанцев перекрыла движение вдоль единственной трассы, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, на участке Шуши-Каринтак.
Через несколько дней после установки Азербайджаном КПП на мосту через реку Хакари блокирующие дорогу азербайджанцы заявили, что их требования были частично удовлетворены данным событием и что они приостанавливают свою акцию. Согласно сообщением, вместо них на месте акции были размещены азербайджанские силовики.
Отметим, что 6 мая президент Нагорного Карабаха провел рабочее совещание с участием ответственных представителей системы государственного управления региона.
Согласно ИнфоЦентру Нагорного Карабаха, в повестке совещания были вопросы, касающиеся обеспечения безопасности региона в условиях полной блокады, организации социально-экономической жизни населения и работами, проводимыми в других сферах.
«Президент коснулся внутренних и внешних вызовов и подчеркнул необходимость консолидации всех ресурсов и пересмотра проводимых работ», - говорится в сообщении, размещенном на единой информационной платформе госорганов Нагорного Карабаха.
Мэрия Тбилиси: в ходе раскопок на проспекте Церетели обнаружено 12 склепов
Мэрия Тбилиси распространяет заявление в связи с обнаружением захоронений в ходе реабилитационных работа на проспекте Церетели.
В заявлении отмечается, что в окрестностях собора Рождества Христова в районе Дидубе было обнаружено несколько склепов периода 19-20 веков. Департамент развития инфраструктуры мэрии Тбилиси незамедлительно проинформировал о находке Национальное агентство по вопросам сохранения культурного наследия Грузии. В настоящее время крипты исследуются специалистами, пишет SOVA.
По словам археолога Мераба Дзнеладзе, количество захоронений достигает 12-ти.
«Следует отметить, что все они в той или иной степени повреждены из-за проводки старых сетей связи. В настоящее время они детально изучаются, и мы сообщим вам дополнительную информацию в ближайшее время», - заявляет археолог.
В мэрии Тбилиси отмечают, что исследование склепов, обнаруженных на проспекте Церетели, будет завершено в ближайшее время.
WP: Киев опасается завышенных ожиданий от контрнаступления
Первое украинское штурмовое формирование на 90% готово перейти к наступлению, но ожидания от него могут быть завышены. Об этом в разговоре с The Washington Post заявили министр обороны Украины Алексей Резников и президент Владимир Зеленский.
«Ожидания мира от контрнаступления (так Украина называет наступление – прим. РС) завышены, а западные партнеры говорят о необходимости нового примера успеха. (...) Но я не могу вам сказать, какими будут масштабы этого успеха. Десять километров, тридцать, сто, двести?» – сказал Резников.
Министр уточнил, что многие люди в мире «ждут чего-то грандиозного». Это ожидание, по мнению Резникова, может привести к «эмоциональному разочарованию».
Зеленский в свою очередь заявил, что наступление начнется, как только Украина получит все вооружения, обещанные партнерами. Президент отметил, что будет считать успехом возвращение под контроль Киева любой захваченной Россией территории.
«Я считаю, что чем больше у нас побед на поле боя, честно говоря, тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи», – подчеркнул Зеленский.
The Washington Post высказывает мнение, что одним из ранних признаков успеха Украины может стать разрушение моста через Керченский пролив, изоляция российских военных баз в аннексированном Крыму и перекрытие важных путей снабжения российских войск в занятых ими регионах Запорожской области.
Некоторые вероятные сценарии, которые анализирует издание, включают в себя попытки захвата Мелитополя, а также наступление в Донецкой и Луганской областях, в том числе в направлении Мариуполя на Азовском море.
- После начала войны с Украиной в феврале 2022 года российские войска заняли большие территории этой страны, еще весной прошлого года российская армия отступила из-под Киева и с севера Украины, а осенью украинские военные вернули под контроль Киева ряд районов Харьковской области. Российские военные также оставили Херсон и всю правобережную часть Херсонской области.
- О подготовке украинского наступления речь идет уже несколько месяцев. По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета. В Киеве при этом заявляют, что не будут «раскрывать карты» и сообщать о сроках заранее.
- Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
ФСБ России сообщила о предотвращении атаки дронов на военный аэродром
ФСБ России сообщила, что сотрудники спецслужбы предотвратили атаку беспилотников, начиненных взрывчаткой, на военный аэродром «Северный» в Ивановской области.
ФСБ утверждает, что диверсию готовила разведка Минобороны Украины, а целью атаки были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По версии российского следствия, взрывные устройства планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете. Пилота и членов диверсионной группы задержали в Тульской области, утверждает ФСБ.
Киев сообщение российской спецслужбы пока не комментировал.
Тем временем рядом с территорией Новосибирского авиационного завода имени Чкалова обнаружен дрон.
Как утверждают телеграм-каналы Shot и «База», беспилотник найден охраной неподалеку от ворот предприятия. Устройство, по всей вероятности, следило за въездом и выездом с территории завода. Аппарат упал после того, как у него разрядился аккумулятор. Завод имени Чкалова участвует в производстве истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Shot также сообщает, что неизвестный беспилотник в ночь на воскресенье обнаружили над аэропортом Внуково. Вылеты временно ограничили. После обследования территории аэропорта подозрительных предметов не обнаружили. Полеты возобновились. Официального подтверждения этой информации нет.
Румыния: российский Су-35 агрессивно перехватил польский самолет
Российский истребитель Су-35 перехватил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем. В заявлении Минобороны Румынии говорится, что действия российских пилотов вызвали повышенный уровень турбулентности и привели к серьезным трудностям в управлении польским самолетом, сообщает Румынская служба Радио Свобода.
Бухарест назвал действия российских летчиков неприемлемыми и агрессивными. По данным румынского Минобороны, из-за маневров Су-35 польский самолет потерял высоту, но сумел благополучно приземлиться в аэропорту «Михаил Когэлничану». Никто не пострадал.
L410 Turbolet польской пограничной полиции с румынским экипажем проводил патрулирование над Черным морем в рамках миссии агентства Евросоюза по контролю границ Frontex. Во время инцидента на базе НАТО в Торрехоне в боевую готовность были приведены два боевых самолета военно-воздушных сил Румынии и два военных самолета Испании.
Румыния проводит переговоры с Frontex и Польшей для выяснения обстоятельств случившегося.
Москва сообщение Бухареста пока никак не комментировала.
Пригожин: ЧВК «Вагнер» получит оружие для продолжения боев за Бахмут
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что в ночь на воскресенье получил "боевое распоряжение", обещающее боеприпасы и вооружения в достаточном количестве для продолжения наступления в Бахмуте.
В заявлении Пригожина, распространённом в его телеграме 7 мая, также говорится, что в качестве посредника между ЧВК и Минобороны России будет работать генерал Сергей Суровикин, заместитель командующего объединённой группировкой войск.
Ранее Пригожин сообщил, что наемники из ЧВК "Вагнер" после 10 мая оставят позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов. В этом он обвинил Минобороны России, лично главу ведомства Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова, который командует объединённой группировкой.
Видео с резкими высказываниями в адрес военачальников Пригожин записал на фоне нескольких десятков трупов, заявив, что это члены ЧВК, погибшие в Бахмуте всего за один день.
Вечером 6 мая Пригожин опубликовал подробный текст о конфликте ЧВК с министерством обороны. Из него следует, что из-за противодействия ведомства ЧВК несёт высокие потери, не получает возможности набирать пополнения и "фактически обескровлено".
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров вне рамок военной субординации обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину с письменным запросом о переводе подразделений чеченского спецназа "Ахмат" в Бахмут.
Сергей Суровикин с октября прошлого года по 11 января 2023 года командовал объединённой группировкой войск на войне с Украиной. В январе президент России снят Суровикина с поста и назначил на его место первого замминистра обороны генерала Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
- Бахмут - город на востоке Украины. За него уже несколько месяцев ведутся интенсивные бои.
- Ранее несколько американских СМИ со ссылками на предполагаемые утечки из Пентагона сообщали о серьёзном конфликте Пригожина с Шойгу, в который пришлось вмешаться Путину. Издания разошлись в оценках, кто был победителем конфликта, но отметили, что Пригожину не удалось добиться от министерства ничего, что он хотел.
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли восемь человек
Восемь человек погибли, не менее семи получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллен в 40 километрах к северу от Далласа (штат Техас) в США в минувшую субботу. Нападавшего застрелил полицейский, случайно оказавшийся поблизости.
Очевидцы рассказывают, что у злоумышленника была автоматическая винтовка типа AR-15. Посетители торгового центра обратили внимание, что стрелявший был в бронежилете.
Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
Согласно статистике, которую ведут Associated Press и USA Today, в 2023 году в массовые убийства в США случаются примерно раз в неделю. С начала года зафиксированы 22 инцидента со стрельбой, погибли более 100 человек.
Даур Буава: Кто говорит, что грузины – враги абхазского народа, лгут
«Привет, я – абхаз, и, если ты считаешь, что мы – братья, обними меня». Видео с социальным экспериментом публикует в сети Tik tok покинувший Абхазию активист Даур Буава.
Буава надеется, что это видео увидит молодежь Абхазии: «Хорошо было бы, если молодежь Абхазии увидит этот эксперимент, чтобы было понятно, что все, кто говорит, что грузины – враги абхазского народа, лгут».
Даур Буава был обвинен СГБ самопровозглашенной республики Абхазия в «государственной измене» в 2022 году, пишет SOVA.
Свои видео Даур Буава публикует с осени 2021 года. В них он говорит о дружбе грузин и абхазов, о перспективе совместной жизни двух народов.
Напомним, в Абхазии в отношении Даура Буава возбуждено уголовное дело о госизмене. Абхазская прокуратура обвиняет молодого мужчину в том, что в своем TikTok он публиковал ролики с прямыми и скрытыми призывами, направленными «в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Республики Абхазия».
Даур Буава приехал из Ткварчели в Тбилиси в 2021 году.
Шалва Папуашвили вместе с делегацией посетит Республику Мальта и Италию
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией 7-12 мая посетит с визитом республики Мальта и Италию, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу грузинского парламента.
Согласно сообщению, председатель парламента проведет встречи со спикером парламента и президентом Республики Мальта. Также состоится встреча с членами комитета по иностранным и европейским делам парламента Мальты.
«В рамках визита запланированы встречи в Апостольском дворце Ватикана с префектом Дикастерии восточных церквей и госсекретарем Святого Престола.
Председатель парламента и члены делегации встретятся с председателем нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтана и вице-президентом Сената.
Парламентская делегация Грузии встретится с министром по европейским делам Итальянской Республики Раффаэле Фито и заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли. Состоятся встречи с членами парламентской группы дружбы Италия-Грузия и представителями грузинской диаспоры.
В состав парламентской делегации входят депутаты Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили, Гиви Миканадзе, Кетеван Туразашвили и руководитель аппарата председателя парламента Леван Махашвили», - отмечается в сообщении.
Губернатор Севастополя сообщил об атаке десяти беспилотников по Крыму
Более десяти беспилотников атаковали аннексированный Крым в ночь на 7 мая, сообщил российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, никакие объекты в городе не пострадали.
Чиновник написал в телеграме, что один дрон потерял управление и упал в лесополосе, второй был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий – над морем со стороны Северного мола.
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Кадыров опубликовал письмо к Путину с просьбой перевести «Ахмат» в Бахмут
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с письменным запросом о переводе подразделений чеченского спецназа «Ахмат» в Бахмут - штурмуемый российскими войсками город на востоке Украины. Текст опубликован в его телеграме.
«Ввиду сложившейся обстановки … прошу Вас дать поручение министру обороны Российской Федерации Шойгу С.К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Золотову В. В. Издать боевые распоряжения о снятии подразделений “Ахмат” с других направлений», - говорится в тексте письма. Кадыров заявляет, что обращение уже отправлено. Это сделано вне рамок военной субординации - единая группировка российских войск в Украине находится под командованием министерства обороны.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ЧВК хочет выйти из города из-за недостатка боеприпасов, в котором он до этого обвинил министерство обороны и лично Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, который командует объединенной группировкой. Видео с обвинениями последних он записал на фоне нескольких десятков трупов, заявив, что это члены ЧВК, погибшие в Бахмуте всего за один день.
Вечером 6 мая Пригожин опубликовал подробный текст о конфликте ЧВК с министерством обороны. Из него следует, что из-за противодействия ведомства ЧВК несет высокие потери, не получает возможности набирать пополнения и «фактически обескровлено». Глава ЧВК заявил, что подразделение после выхода из Бахмута, если он случится, будет восстанавливать боеспособность.
Пригожин заявляет, что Бахмут почти взят и «Ахмату» удастся захватить город. Ранее «Ахмат» вводился в Мариуполь перед окончательным захватом, в сообщениях с мест, как украинских военных, так и российских блогеров, утверждалось, что чеченский спецназ не проявляет высокой эффективности и несет тяжелые потери.
Однако 21 апреля 2022 года, в день, объявленный днем взятия Мариуполя, один из ближайших соратников Кадырова Адам Делимханов заявил, что приказ Кадырова и Путина о «зачистке» города выполнен. Через несколько дней Делимханову было присвоено звание Героя России.
- Ранее несколько американских СМИ со ссылками на предполагаемые утечки из Пентагона сообщали о серьезном конфликте Пригожина с Шойгу, в который пришлось вмешаться Путину. Издания разошлись в оценках, кто был победителем конфликта, но отметили, что Пригожину не удалось добиться от министерства ничего, что он хотел.
В Свердловской области загорелись склады с порохом
В поселке Первомайский примерно в 80 километрах к северу от Екатеринбурга загорелись два склада с порохом, огонь угрожает еще 18 складам, в каждом может храниться до 20 тонн взрывчатки - всего до 400 тонн. Об этом сообщил ТАСС.
Согласно сообщению властей, причиной случившегося стали лесные пожары. В городе Реж, куда входит поселок, расположено предприятие по утилизации боеприпасов и производству промышленной взрывчатки. Власти начали эвакуацию населения.
В поселке проживают 400 человек, людей вывозят автобусами, сообщает местное МЧС. Коснется ли эвакуация населенных пунктов по соседству - не сообщается.
- Предприятие по утилизации боеприпасов работает в Реже с 2001 года, на территории бывшего оборонного Режевского химического завода. О его участии в производстве военной продукции не сообщалось.
- Предприятие, согласно открытым источникам, выпускает детонаторы и скваженные заряды для горных работ из военного пороха и твердого ракетного топлива.
Обвиняемого в поджоге тбилисского отеля «Амбассадор» отправят на принудительное лечение
Прокуратура Грузии обратилась в суд с заявлением о прекращении уголовного преследования и назначении принудительного психиатрического лечения для жителя Тбилиси А.Л., обвиняемого в поджоге отеля «Ambassadori».
По данным следствия, он снимал номер в отеле, где 31 марта устроил пожар – огонь распространился на третий и четвертый этажи гостиницы. Тогда же он попал в объективы видеокамер – обнаженный, он спокойно стоял на веранде во время пожара.
А.Л. был задержан по обвинению в порче имущества путем поджога, которое предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет лишения свободы. Но психиатрическая экспертиза Национального бюро им. Самхараули установила, что обвиняемый не осознает своих действий и нуждается в лечении, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Ейске подорвался заблокированный ОМОНом водитель легковой машины
В Ейске, российском городе на побережье Азовского моря, утром 6 мая произошел взрыв в заблокированном ОМОНом легковом автомобиле «Нива». Утверждается, что местный житель подорвал себя после того, как отказался показывать документы при проверке.
Специализирующийся на криминальных новостях телеграм-канал 112 публикует видео с места событий. На нем видно, что взрыв внутри «Нивы» произошел в момент, когда автомобиль с двух сторон стали брать штурмом вооруженные люди в бронежилетах.
О пострадавших не сообщается, как и о том, выжил ли водитель. Мэр города Роман Бублин заявил в телеграме, что район оцеплен и эвакуирован, и что жителям «ничего не угрожает». Кубанская редакция издания «Мэш» сообщает, что двое сотрудников ОМОН получили контузию.
Издание называет имя водителя - Роман, и утверждает, что тот перед взрывом требовал вызвать к нему мать. Издание пишет, что 34-летний водитель при проверке автомобиля сотрудниками дорожной полиции сообщил, в автомобиле находится взрывное устройство, поэтому его нужно отпустить.
Пригожин заявил о готовности передать позиции в Бахмуте «кадыровцам»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что готов передать позиции своего формирования в Бахмуте бойцам чеченского батальона «Ахмат». Об этом сообщила в субботу пресс-служба Пригожина.
Она опубликовала официальное письмо Пригожина на имя министра обороны Сергея Шойгу с просьбой обеспечить к 10 мая передачу позиций в Бахмуте, занимаемых ЧВК «Вагнер», батальону «Ахмат». Глава ЧВК также утверждает, что якобы в Бахмуте под контролем Вооруженных Сил Украины осталось «чуть более двух квадратных километров», и выражает уверенность, что «Ахмату» удастся взять город.
5 мая Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» 10 мая покинут Бахмут. Причиной этому, по его словам, является «снарядный голод». Он записал видео на фоне трупов убитых в Бахмуте наемников, фактически обвинив в их гибели министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова.
Кадыров вечером в тот же день написал в телеграме, что бойцы чеченского отряда спецназначения «Ахмат» готовы занять позиции в Бахмуте. Отряд участвовал в штурме Мариуполя весной прошлого года.
«Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции», – говорится в сообщении Пригожина.
- Российские войска штурмуют Бахмут в Донецкой области с осени прошлого года. Полностью город по-прежнему не взят. Пригожин утверждает, что в городских боях участвуют только бойцы ЧВК «Вагнер».
- 2 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби со ссылкой на американскую разведку заявил, что в боях на востоке Украины за последние пять месяцев полномасштабного вторжения Россия потеряла 20 тысяч убитыми, половина из них – «вагнеровцы». Российское Минобороны не сообщает данных о потерях.
- В марте эксперты сообщали, что между главой Чечни и руководителем ЧВК «Вагнер» случился разлад из-за критики руководства Минобороны Пригожиным. До этого Кадыров и сам критиковал российское командование в Украине, обвиняя в провале обороны в Донбассе и требуя кадровых перестановок в высшем военном руководстве российской армии. Однако после встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Чечни резко изменил свое мнение. В тот же день он в своем телеграм-канале похвалил министерство обороны и его главу Сергея Шойгу, а также Генштаб российских вооруженных сил, заявив, что российские военные придерживаются «мудрой тактики» боевых действий в Украине.
- Несколько недель назад, однако, Кадыров сообщил об очередной встрече с Пригожиным, назвав его в своем сообщении «братом».
РФ вернула из плена троих летчиков, Украина 45 защитников «Азовстали»
Из украинского плена в Россию возвращены трое военных летчиков. Об этом сообщило в субботу Минобороны России, отметив, что это произошло «в результате сложного переговорного процесса», а летчикам « в плену грозила смертельная опасность». Это стандартные формулировки, других подробностей не приводится.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в тот же день сообщил, что из российского плена Украине удалось вернуть 45 военнослужащих национальной гвардии, защищавших Мариуполь. «Это 42 защитника и три защитницы «Азовстали». Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданном 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров», - написал Ермак.
Ни российская, ни украинская сторона формально не называют случившееся обменом пленными.
В Мариуполе в мае прошлого года были взяты в плен более двух тысяч украинских военных, в том числе бойцов полка «Азов». За прошедшее время многие защитники Мариуполя, в том числе командиры частей, державших оборону в городе, были освобождены в результате серии обменов пленными.
Посол ЕС: В Брюсселе решили расширить Европу, и Грузия – потенциальный кандидат
Европейские лидеры решили расширить Европу. И Грузия является потенциальным кандидатом на вступление в ЕС. Об этом заявил посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский на мероприятии в выставочном центре Expo Georgia, посвященном Дням Европы, которые отмечаются в столице Грузии 6 и 7 мая.
«70 лет назад независимые, суверенные и свободные страны Европы решили объединить усилия и выступить единым фронтом, чтобы защитить мир, процветание и свободу в Европе. На данном этапе у нас 27 государств-членов, и европейские лидеры решили расширить Европу – одним из потенциальных кандидатов является Грузия. Грузия получила европейскую перспективу, что стало поистине историческим достижением, и мы ожидаем дальнейших шагов в зависимости от того, как будут осуществляться реформы в Грузии», - цитирует посла SOVA.
- Напомним, Тбилиси подал заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года – одновременно с Кишиневом и сразу после Киева. Позже в июне Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в Евросоюз, а Грузии предложили выполнить 12 рекомендаций, необходимых для дальнейшей евроинтеграции.
- Первая оценка Брюсселя относительно выполнения Тбилиси рекомендаций будет оглашена в октябре 2023 года. В декабре Европейский совет вновь обсудит предоставление Грузии статуса кандидата. Ранее в Еврокомиссии заявили, что готовы выступить с рекомендацией предоставить статус, как только Тбилиси выполнит приоритеты.
Премьер Грузии: Наша страна заслуживает статус кандидата в ЕС
«Я верю, что наши европейские друзья, европейские государства примут в этом году единственно правильное политическое решение и предоставят Грузии и грузинскому народу статус кандидата [на вступление в ЕС], поскольку наша страна, наш народ и правительство заслуживают этого», - такое заявление премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделал во время своего выступления на мероприятии в Тбилиси, посвященном Дням Европы, пишет SOVA.
«Сегодня мы, грузины и европейцы, вместе отмечаем День Европы, потому что этот день – как для Европы и европейцев, так и для грузин. Грузины исторически всегда считали себя частью Европы. Соответственно, заявленная нами цель – стать полноценными членами большой европейской семьи», - сказал он.
Гарибашвили заявил, что за последние 10 лет правительство во граве с партией «Грузинская мечта» сделало многое для того, чтобы еще больше приблизить страну к Европе. Премьер вновь сказал, что подписание Соглашение об ассоциации с ЕС и соглашения о свободной торговле, введение безвизового режима, а также получение европейской перспективы – это заслуга именно его кабинета.«Мы, конечно, хорошо понимаем, что для того, чтобы страна получила статус кандидата и стала еще ближе к Европе, нужно еще больше работать, проводить больше реформ. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что предоставление статуса – это символический акт, но это очень важное решение. Поэтому я хотел бы еще раз заявить о полной готовности нашего правительства продолжать реформы, которые, во-первых, необходимы нашей стране и народу, а во-вторых, еще больше сблизит нас с европейскими друзьями и обществом», - добавил премьер, понадеявшись, что в ЕС оценят эти усилия.
Ираклий Гарибашвили также повторил свой тезис о том, что Грузия и Европу объединяют общие ценности: «Прежде всего я хотел бы сказать, что они основаны на наших грузинских, идентичных христианским ценностях, и на таких же ценностях основана современная Европа».
- Тбилиси подал заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года – одновременно с Кишиневом и сразу после Киева. Позже в июне Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в Евросоюз, а Грузии предложили выполнить 12 рекомендаций, необходимых для дальнейшей евроинтеграции.
- Первая оценка Брюсселя относительно выполнения Тбилиси рекомендаций будет оглашена в октябре 2023 года. В декабре Европейский совет вновь обсудит предоставление Грузии статуса кандидата. Ранее в Еврокомиссии заявили, что готовы выступить с рекомендацией предоставить статус, как только Тбилиси выполнит приоритеты.
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