У разделительной линии задержан гражданин Грузии – СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила о задержании гражданина Грузии у разделительной линии в Горийском муниципалитете.

«Представители российских оккупационных сил незаконно задержали одного гражданина Грузии вблизи села Земо Хвити Горийского муниципалитета. Сразу после получения информации об инциденте Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», действующую с участием Наблюдательной миссии ЕС. О факте очередного незаконного задержания незамедлительно уведомлены сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнёры», – говорится в заявлении.

По информации ведомства, задействованы все имеющиеся механизмы для скорейшего освобождения гражданина Грузии; полную ответственность за его незаконное задержание несут оккупационные силы.

Ранее о задержании сообщили в МВД самопровозглашённой республики Южная Осетия. Там утверждают, что житель Горийского района вечером 8 сентября пересёк де-факто границу на тракторе в районе села Никози, а после задержания рассказал сотрудникам милиции, что направлялся к родственникам в село Исаккау.