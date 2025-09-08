У штаба Каладзе произошло столкновение между сторонниками и противниками власти

На тбилисском проспекте Меликишвили, где расположен избирательный штаб Кахи Каладзе, произошли столкновения между участниками антиправительственной акции и сторонниками «Грузинской мечты». По словам очевидцев, сторонники партии власти подъехали к гостинице «Грузия» на нескольких машинах, вооруженные железными прутьями, и напали на демонстрантов.

Как рассказывают очевидцы и корреспондент грузинской службы Радио Свобода, сторонники «Грузинской мечты» напали на протестный марш, двигавшийся от Общественного вещателя к штабу Каладзе. Часть нападавших находилась внутри штаба и из-за кордона полиции оскорбляла граждан, другая часть подъехала на автомобилях и напала на демонстрантов.

Один из мужчин, вышедший из штаба Каладзе, отобрал телефон у журналиста издания «Publika», который освещал события.

Полиция не задержала ни одного нападавшего – среди протестующих есть пострадавшие с травмами различной степени тяжести. Граждане требуют вызвать скорую помощь для пострадавших.

К половине десятого вечера движение на проспекте Меликишвили перекрыто.

Штаб Каладзе с первого дня открытия стал новым очагом противостояния между сторонниками и противниками власти.