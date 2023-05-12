Указ Путина: нужны меры для снижения оттока населения за рубеж

Глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия на прошедшей 11 мая встрече в администрации президента обвинил оппозицию в попытке срыва курортного сезона. Вальтер Бутба прокомментировал планы оппозиционных партий и движений провести 30 мая «народный митинг» в Сухуми. Он заявил, что «в прежние времена» грузинские спецслужбы проводили на территории Абхазии «ряд терактов перед летним курортным сезоном», чтобы сорвать его.

«Сегодня эти формы невозможны и не хочу сравнивать ни в коем случае наших политических оппонентов, но, тем не менее, как-то вот это совпадение меня немножко смущает», – сказал он.

«Конечно, хотят сорвать летний курортный сезон, для того чтобы государство продуктивно не развивалось, потому что это единственный период времени, когда мы можем получать доходы на наше развитие», – добавил Бутба.

Глава СГБ Роберт Киут, в свою очередь, заявил, что необходимо предостеречь граждан о существующей опасности.

«Хотел бы всех предупредить о том, что нарушение конституционного строя, либо нарушение какого-либо закона в плане проведения этого митинга, либо насильственного захвата власти будет жестко пресекаться нашими сотрудниками и всеми ведомствами, которые будут задействованы в этом мероприятии. Хотел бы предупредить всех, чтобы вели себя достаточно корректно, спокойно и в рамках закона. В остальном, у нас достаточно законных оснований применять все силы и средства для того, чтобы не допустить какого-либо негативного деяния», – заявил Киут.

Глава СГБ озвучил и тему «открытия второго фронта со стороны Грузии», заявив, что «план террористической угрозы на территории Абхазии» проработан в Украине.

«Вот этот митинг, массовое скопление людей, не исключено что может быть использован для того, чтобы нанести серьезнейший удар для наших граждан», – сказал Киут.

Оппозиция потребовала от главы МВД извинений. С заявлением выступил лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

«Хочу спросить у министра внутренних дел Вальтера Бутба, который сравнил не согласных с антинародным правительством с грузинами, а где он был, когда мы боролись с этими самыми грузинами в 92–93 годы? Почему, в 92 году, будучи курсантом высшего Саратовского военного командного Краснознамённого училища имени Ф. Дзержинского, он не пришёл на защиту своей родины? Я уверен, что среди родственников министра, у представителей уважаемой фамилии Бутба, найдётся много людей, которые объяснят ему, что необходимо принести публичные извинения за подобные оскорбления в адрес огромного количества граждан Абхазии, в первую очередь ветеранов войны, не согласных с антинародной политикой правительства Абхазии», – сказал Ардзинба.

В ветеранской организации «Аруаа» заявление Вальтера Бутба назвали «кощунственным» и «оскорбительным».

«Хотим сообщить и напомнить всем силовикам, что вы служите не режиму Аслана Бжания, не отдельной политической силе, а всему народу Апсны», – сказано в заявлении.

В «Аруаа» считают, что «реальную угрозу возобновления террористической деятельности несёт беспрецедентное решение» Аслана Бжания о либерализации торговли через Ингурский мост.

Сегодня, 12 мая глава абхазского МВД провел брифинг, на котором прокомментировал обвинения оппонентов.

«Говоря о возможных провокациях и проводя параллели с имевшими место историческими событиями, я имел в виду провокации, свидетелями которых были мы с вами совсем недавно. Тогда, в ходе декабрьских событий 2021 года мы столкнулись с массовыми беспорядками, нарушениями закона, угрозами здоровью и жизни наших граждан. Митинг, имевший место в декабре 2021 года, изначально был также заявлен как мирный. Но итог нам всем хорошо известен. Были применены силы в отношении сотрудников правоохранительных органов, обычных граждан, работников СМИ. Был нанесен ущерб государственному имуществу. В ходе расследования мы выявили факты употребления алкогольных, наркотических и психотропных веществ», – сказал Вальтер Бутба.

Он отметил, что «не сравнивал ветеранов с грузинскими террористами». По словам главы МВД, «в преддверии курортного сезона дестабилизация внутриполитической обстановки будет крайне деструктивно влиять на социально-экономическую составляющую» Абхазии.