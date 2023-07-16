Украина и Польша сообщили о прибытии в Беларусь «вагнеровцев»

Украинские и польские официальные лица сообщили о прибытии в Беларусь из России наемников частной военной компании «Вагнер». Об этом в воскресенье пишет Reuters со ссылкой на поступившую днем ранее информацию от пресс-секретаря украинской пограничной службы Андрея Демченко.

«Вагнер в Беларуси», – написал Демченко в телеграм-канале, отметив, что в стране наблюдается перемещение «отдельных групп» из России.

Некоторые члены этой ЧВК находятся в Беларуси по меньшей мере со вторника, рассказали Reuters два источника, близкие к вагнеровцам.

Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Варшава также располагает подтверждением присутствия наемников «Вагнер» в Беларуси. «В настоящее время их может быть несколько сотен», – написал Жарин в твиттере. Ранее в этом месяце Польша сообщила, что укрепляет границу с Беларусью, чтобы противостоять потенциальным угрозам.

Белорусское минобороны в пятницу на этой неделе сообщило о прибытии наемников ЧВК «Вагнер» в Могилевскую область. Они, по данным ведомства, находятся на полигоне рядом с Осиповичами и проводят тренировки военнослужащих местных сил территориальной обороны.

В свою очередь, проект «Беларускі Гаюн», который занимается мониторингом военной активности, сообщал на этой неделе о прибытии в Беларусь крупной колонны ЧВК «Вагнер». «По нашим данным, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры, «буханки» (микроавтобусы – РС) и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ Беларуси», – приводит содержание поста «Настоящее время». Аналитики проекта сделали вывод, что колонна ЧВК «Вагнер» движется в палаточный лагерь в деревне Цель, в Осиповичском районе Могилевской области.

Белорусская служба Радио Свобода на основе анализа спутниковых снимков сообщала о строительстве палаточного лагеря на территории заброшенной воинской части под Осиповичами, возле деревни Цель. Журналисты насчитали более 300 полевых палаток в каждой из которых могут разместиться от 20 до 50 человек.