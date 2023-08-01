Украина и Турция начали строить сервисный центр для дронов

Украинское министерство обороны объявило в понедельник о подписании соглашения с Турцией о строительстве предприятия по ремонту и обслуживанию дронов на территории Украины.

Ранее, в начале июля, украинские СМИ сообщили, что компания Baykar начала строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине.

О стремлении Украины увеличить производство беспилотников для более эффективного противостояния российскому вторжению пишет «Голос Америки». По словам заместителя премьер-министра Украины Михаила Федорова, в стране уже подготовлено более 10 000 операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Еще десять тысяч - проходят обучение по специальности оператора БПЛА.



Агентство Reuters отмечает, что в ходе войны украинские, равно как и российские военные использовали самые различные беспилотники для разведки и нанесения ударов по наземным целям.