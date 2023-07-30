Федерация шахмат Украины рекомендовала членам сборной страны воздерживаться от рукопожатий и не фотографироваться с российскими и белорусскими спортсменами независимо от того, под каким флагом они выступают.

«Избегайте общения с представителями страны-агрессора, не предусмотренного правилами шахмат», – говорится в сообщении, размещенном в фейсбуке организации.

Кроме того, федерация призвала украинских шахматистов напоминать мировому сообществу в соцсетях и интервью, что война продолжается, а многие россияне и белорусы либо поддерживают власти своих стран, «либо молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев».

Согласно позиции ФШУ, недопустимо, что Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) возглавляет «прямой слуга Кремля и соучастников преступлений России» Аркадий Дворкович.

По мнению украинской стороны, россияне и белорусы в принципе не должны допускаться до соревнований в любом статусе, пока их государства и граждане совершают или поддерживают акты терроризма по отношению к Украине.