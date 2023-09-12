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Украинская компания «Антонов» готовится к производству дронов

Крупнейший в мире грузовой самолет An-225 Mriya репетирует пролет над центром Киева перед военным парадом по случаю Дня независимости 21 августа 2009 года. Архивный снимок

Украинская авиастроительная компания «Антонов», как сообщило агентство Reuters, расширяет производство дронов. На состоявшейся в Киеве презентации оборонных технологических проектов представлены перспективы диверсификации воздушных судов и аппаратов. Создание новых дронов, очевидно, является ответом украинского авиастроения на широкомасштабное российское вторжение.

Выпускаемые в Украине дроны или адаптированные иностранные дроны играют важную роль в войне. Впервые объявленные планы «Антонова» производить дроны совпадает с амбициями Украины стать крупным международным хабом для дронов. Эти планы основаны на значительном росте инвестиций в этот промышленный сектор в начала 2022 года.

Одновременно с продолжением выпуска грузовых самолетов, новый центр производства дронов будет подчинен нуждам войны. Он обеспечит работой инженеров и конструкторов государственного предприятия «Антонов». Об этом сообщил агентству Reuters источник, знакомый с планами «Антонова». Источник просил не называть его, поскольку официально о планах компании в области производства дронов пока не было объявлено.

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