Украинская компания «Антонов» готовится к производству дронов

Украинская авиастроительная компания «Антонов», как сообщило агентство Reuters, расширяет производство дронов. На состоявшейся в Киеве презентации оборонных технологических проектов представлены перспективы диверсификации воздушных судов и аппаратов. Создание новых дронов, очевидно, является ответом украинского авиастроения на широкомасштабное российское вторжение.

Выпускаемые в Украине дроны или адаптированные иностранные дроны играют важную роль в войне. Впервые объявленные планы «Антонова» производить дроны совпадает с амбициями Украины стать крупным международным хабом для дронов. Эти планы основаны на значительном росте инвестиций в этот промышленный сектор в начала 2022 года.

Одновременно с продолжением выпуска грузовых самолетов, новый центр производства дронов будет подчинен нуждам войны. Он обеспечит работой инженеров и конструкторов государственного предприятия «Антонов». Об этом сообщил агентству Reuters источник, знакомый с планами «Антонова». Источник просил не называть его, поскольку официально о планах компании в области производства дронов пока не было объявлено.