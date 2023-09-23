Умер бывший президент Италии, ветеран войны Джорджо Наполитано

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в возрасте 98 лет, сообщило итальянское агентство ANSA. Джорджо Наполитано занимал пост главы государства с 2006-го по 2015 год и ушел в отставку досрочно, по возрасту - тогда ему было 89 лет. В 2013 году Наполитано стал первым в истории Итальянской Республики переизбранным президентом.

Он был активным сторонником «итальянского пути к социализму» и еврокоммунизма. После роспуска ИКП участвовал в трансформации структуры компартии в Демократическая партия левых сил, а затем - в партию Левых демократов.

Джорджо Наполитано был членом Коммунистической партии Италии, в годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления.

В последние годы его здоровье заметно ухудшилось. В 2018 и 2022 годах он перенес серьезные операции.

Наполитано на протяжении нескольких месяцев находился в одной из римских клиник. В последние дни его здоровье ухудшилось, став критическим во вторник. В среду итальянские СМИ сообщили об отключении пациента от аппарата вентиляции легких.