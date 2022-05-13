Умер президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян в результате продолжительной болезни. Ему было 73 года. Об этом сообщило госагентство WAM.

"Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая", – говорится в обнародованном сообщении.

В связи со смертью президента ОАЭ в стране объявлен траур на 40 дней. Приостановлена работа в министерствах, ведомствах, учреждениях и в частном секторе на три дня, начиная с сегодняшнего.

Пост главы государства Халифа бен Заид Аль Нахайян занимал с 2004 года. До этого страну возглавлял его отец – Заид Аль Нахайян. Старший Аль Нахайян – основатель ОАЭ, правивший государством в 1971-2004 годах.

Второй президент ОАЭ являлся одним из самых богатых людей мира с состоянием 15 миллиардов долларов, по данным журнала Forbes, а состояние членов его семьи оценивается в 150 миллиардов.