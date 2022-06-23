Уоллес: Западу не хватает боеприпасов для Украины в долгой войне

У Запада оказалось недостаточно боеприпасов для поддержки Украины в долгой войне. Об этом 23 июня заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Лондоне, сообщает газета The Times.

Он добавил, что Великобритания, Евросоюз и США не были готовы к тем угрозам, с которыми они столкнулись, и уже во многом израсходовали свои запасы. По его словам, западная техника, поставляемая Украине, хорошо проявляет себя на передовой, но пути снабжения не налажены.

The Times сообщает, что Украина уже получила около 300 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.

Согласно данным Королевского объединенного института оборонных исследований, каждый день российская армия использует для артиллерийских обстрелов более 7 тысяч снарядов. Если украинская армия расходует столько же снарядов, сколько и российская, то имеющихся боеприпасов хватит Украине на чуть более чем 40 дней. После этого Украине потребуются новые снаряды, которые, возможно, Запад сейчас поставить не сможет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Уоллес 20 июня провели переговоры с лидерами военной отрасли Великобритании о активизации поставок оружия. Уоллес сказал, что Минобороны ведёт переговоры о производстве большего количества 155-мм снарядов и противотанкового оружия NLAW.